Sale a la luz el verdadero motivo por el que Emiliano Aguilar le escribe seguido a Cazzu

En medio de la polémica que envuelve a la familia Aguilar-Nodal, Emiliano Aguilar. hijo mayor de Pepe Aguilar, aclaró cuál es el verdadero motivo por el que le escribe a Cazzu, además, explicó desde cuándo le deja mensajes a la trapera argentina.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Gusgri, Emiliano Aguilar dejó en claro, una vez más, que es gran admirador del trabajo de Cazzu desde mucho antes de que los conflictos con su hermana, Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, surgieran.

La admiración de Emiliano Aguilar hacia Cazzu

El rapero quiso puntualizar que los mensajes que le deja en redes sociales a Cazzu no tienen ninguna connotación romántica, como algunos internautas han sugerido.

“Algo que le quería decir a todos es que antes yo le mandaba menaje también a Cazzu, mucho antes que esta polémica y le daba likes.La única razón por la que le estoy mandando mensaje ahorita más seguido es porque estoy rapeando, antes no rapeaba, o sea, mi rola salió hace seis meses. Antes nada más le escribía ‘a huev*’”.

Emiliano Aguilar quiere hacer una colaboración con Cazzu

Emiliano Aguilar también confesó que le encantaría hacer una colaboración musical con la argentina, sin embargo, sabe que es casi imposible que esto ocurra debido a su parentesco con los Aguilar.

Además, explicó que su acercamiento a la intérprete ‘Mucha Data’ es estrictamente profesional y como fan que es de su carrera.

“Me gustaría hacer una colaboración con ella y siempre lo he dicho, y lo voy a seguir haciendo. Probablemente nunca se haga, probablemente nunca se va a hacer, pero si se hace aquí estoy bien firme. Me he dado cuenta, hay raza tan p*ndeja que cree todo (refiriéndose al supuesto romance con Cazzu)”.

Emiliano Aguilar demuestra su admiración por Cazzu Instagram @cazzu

El distanciamiento de Emiliano Aguilar con su familia

El primogénito de Pepe Aguilar también se refirió al distanciamiento que mantiene con la familia Aguilar desde hace más de dos años. Según explicó, esto surge por sus diferentes formas de pensar.

A pesar de ser parte de la ‘Dinastía Aguilar’, Emiliano asegura que él quiere hacer su propio camino, lo cual ha venido con muchos obstáculos de por medio, pues a diferencia del resto de su familia, él ha querido hacer una carrera en el rap, lejos de la música regional mexicana.

“Muchas personas me han preguntado ‘ey, por qué no estás más para apegado, por qué no estás más en la escena con tu papá’… pero yo simplemente quise hacer mi propio camino, la neta, yo le estoy echando ch*ngadazos, y no ha sido fácil, me han cerrado las puertas muchas personas”, explicó.

Este distanciamiento con su familia ha provocado que su padre, Pepe Aguilar, no conozca a su nieta, Aislinn, en persona, solo a través de fotografías.

“Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien”, dijo en diciembre en entrevista con ‘Ventaneando’.