Se estrena el primer adelanto de la tercera temporada de “Euphoria”

La noticia de la nueva temporada de Euphoria llega poco tiempo después del estreno de la segunda temporada de la serie, cuyo primer capítulo se convirtió en el episodio número 1 de la televisión. La segunda temporada terminó con una tragedia, y con Rue en una posición compleja con una dealer de drogas.

La tercera temporada promete casos y locura con nuevos personajes interpretados por Rosalía y Sharon Stone. En un comunicado HBO señaló, “Sam, Zendaya, y todo el elenco y el crew de “Euphoria” han llevado a la segunda temporada a alturas extraordinarias, retando las convenciones y la forma narrativa mientras mantiene su corazón. No podríamos estar más honrados de trabajar con este equipo dotado y salvajemente talentoso o más emocionados de seguir nuestro viaje con ellos hacia la temporada 3".

La serie sigue a la joven drogadicta de 17 años Rue, interpretada por Zendaya, quien debe encontrar la manera de sobrevivir en un entorno marcado por las adicciones, las relaciones complejas, los problemas familiares y dramas personales.

Aún no se ha revelado una sinópsis oficial, pero el tráiler reveló detalles importantes. El primero es que la historia se desarrolla unos años después de la temporada 2, donde Rue tiene un nuevo trabajo y una vida secreta como dealer de drogas, y una vida que se complica cuando una dealer de su pasado reapaece y busca cobrar la deuda que le debe.

La lucha de Rue contra narcotraficantes, el matrimonio de Nate con Cassie y hasta la aparición de Rosalía como bailarina exótica son algunas de las novedades que se presentan.

La historia transcurre años después de su etapa en la preparatoria, exactamente cinco años. Cassie y Nate se casaron, Rue vive en México pagando su deuda a Laurie, mientras que Jules es artista y Maddy es agente de talentos en Hollywood.