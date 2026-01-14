Suscríbete
Entretenimiento

Se estrena el primer adelanto de la tercera temporada de “Euphoria”

Los nuevos episodios llegarán el 12 de abril a la plataforma de HBO Max a las 7 de la noche, hora de México

Enero 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-14 at 12.40.36 PM.jpeg

La noticia de la nueva temporada de Euphoria llega poco tiempo después del estreno de la segunda temporada de la serie, cuyo primer capítulo se convirtió en el episodio número 1 de la televisión. La segunda temporada terminó con una tragedia, y con Rue en una posición compleja con una dealer de drogas.

La tercera temporada promete casos y locura con nuevos personajes interpretados por Rosalía y Sharon Stone. En un comunicado HBO señaló, “Sam, Zendaya, y todo el elenco y el crew de “Euphoria” han llevado a la segunda temporada a alturas extraordinarias, retando las convenciones y la forma narrativa mientras mantiene su corazón. No podríamos estar más honrados de trabajar con este equipo dotado y salvajemente talentoso o más emocionados de seguir nuestro viaje con ellos hacia la temporada 3".

La serie sigue a la joven drogadicta de 17 años Rue, interpretada por Zendaya, quien debe encontrar la manera de sobrevivir en un entorno marcado por las adicciones, las relaciones complejas, los problemas familiares y dramas personales.

Aún no se ha revelado una sinópsis oficial, pero el tráiler reveló detalles importantes. El primero es que la historia se desarrolla unos años después de la temporada 2, donde Rue tiene un nuevo trabajo y una vida secreta como dealer de drogas, y una vida que se complica cuando una dealer de su pasado reapaece y busca cobrar la deuda que le debe.

La lucha de Rue contra narcotraficantes, el matrimonio de Nate con Cassie y hasta la aparición de Rosalía como bailarina exótica son algunas de las novedades que se presentan.

La historia transcurre años después de su etapa en la preparatoria, exactamente cinco años. Cassie y Nate se casaron, Rue vive en México pagando su deuda a Laurie, mientras que Jules es artista y Maddy es agente de talentos en Hollywood.

Zendaya Euphoria
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
¡Estrenos de cine 2026! Las películas más esperadas del año
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia
Entretenimiento
El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda
Entretenimiento
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-precios-conciertos-cdmx
Entretenimiento
Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nicola peltz victoria beckham
Entretenimiento
¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar
Cuando las fotos desaparecen, las preguntas se multiplican y el pasado sale a la luz
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Hijo de Julio Iglesias demuestra su talento musical
Entretenimiento
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual de sus exempleadas
Dos extrabajadoras de las mansiones del cantante lo acusan de haberlas agredido sexualmente cuando trabajaban para él en 2021, según eldiario.es
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
andre-legarreta-luis-carlos-origel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Luis Carlos, el sobrino que Pepillo Origel que despertó los rumores de un romance con Andrea Legarreta
La pareja fue vista durante un concierto de Alejandro Fernández con lo que comenzaron las especulaciones
Noviembre 01, 2024
 · 
Laura Reyes
Por qué el documental del final de Stranger Things está enfureciendo a los fans
Entretenimiento
Por qué el documental del final de Stranger Things está enfureciendo a los fans
Revelaciones sobre el proceso creativo, guiones en desarrollo y decisiones narrativas reavivan la polémica
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco