Shakira y Piqué enfrentan un nuevo conflicto por sus hijos

Después de llegar a un acuerdo tras su separación, la ex pareja nuevamente protagoniza un conflicto por sus hijos.

Aunque parecía que ya todo estaba arreglado entre Shakira y Piqué tras su separación, no es así, la ex pareja se ha vuelto a “declarar la guerra”. El nuevo conflicto entre ellos se da por la fecha en la que la colombiana piensa viajar a Miami con sus hijos para que se incorporen a su nuevo colegio. En Miami los colegios inician el segundo trimestre, el 5 de enero, una fecha muy significativa, ya que es el día de la cabalgata de los Reyes Magos, y un día antes de que los pequeños reciben sus regalos.

Sasha y Milan siempre han vivido estas fechas con gran ilusión, sin embargo, los planes de Shakira podrían cambiarlo todo, lo que ha hecho enojar a Piqué y a los abuelos paternos.

El ex futbolista estaría en desacuerdo al respecto de la custodia de los pequeños en Reyes, en Miami no se celebran, y Piqué quiere que los niños estén en España, no obstante, Shakira ya quiere irse a Miami para iniciar una nueva vida tras su tormentosa separación.

Aunque ambos habían acordado que Shakira pasara la Nochebuena y Navidad con los niños y Piqué Año nuevo, al parecer los nuevos planes de la cantante han hecho enojar al ex defensa del Barcelona.

Cabe mencionar que el acuerdo que firmaron ambos decía que Shakira iba a viajar a Miami después de Reyes, pero la cantante quiere adelantar el viaje para que sus hijos acudan puntualmente al colegio, ya que en Estados unidos, las vacaciones no se alargan tanto.

Los abogados se encuentran negociando para poder llegar a un acuerdo sobre qué pasará en estos días tan especiales para los pequeños. Mientras Piqué espera que Shakira pueda retrasar el viaje unos días para celebrar Día de Reyes junto a sus hijos.

