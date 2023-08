Stephanie Salas y Humberto Zurita recuerdan juntos a Christian Bach y hablan de su amor

Stephanie Salas y Humberto Zurita son una de las parejas más populares del mundo del espectáculo en México desde que iniciaron su relación a finales de 2022; se han convertido en compañeros de viajes y aventuras. Comparten el gusto por explorar increíbles lugares alrededor del mundo. Incluso la ex de Luis Miguel fue cuestionada sobre si llegará al altar con el viudo de Christian Bach. A pesar de los 15 años de diferencia que existen entre ellos, juntos han disfrutado al máximo de su amor. Aunque antes mantenían su relación en privado, ahora han sido abiertos con la prensa que incluso han revelado detalles de su noviazgo.

De hecho fue que rompieron el silencio sobre cómo va su romance, estando muy enamorados ‘en esta etapa’, como mencionan.

Stephanie Salas y Humberto Zurita recuerdan juntos a Christian Bach

En una entrevista con ¡Hola!, la pareja confesó que se sienten muy enamorados, y juntos respetan la relación que cada uno tenía con la fallecida Christian Bach. Humberto reveló que Salas se mantuvo al tanto de él: “Me llamó, hablamos muchas veces. Yo estaba como bastante aislado y ella me dijo: ‘Humberto de deberíamos encontrarnos, somos familia’. Y me encontré con una mujer maravillosa…”, mientras la actriz confesó que ya admiraba al actor desde que era pequeña.

Zurita afirmó, “en cuanto decidimos estar juntos se los conté a mis hijos. Habían pasado cuatro años desde que había muerto su madre, [...] creo que ellos ya estaban preocupados por mi soledad”. Mientras que Stephanie dijo que Bach siempre estará en su corazón, “Christian siempre va a vivir en mi corazón. Cuando tuve a Michelle [Salas] ella me cuidó mucho. Me protegía. Jamás voy a olvidar eso de ella…”. No sin antes afirmar que estar enamorada a esa edad es un gusto enorme: “Volver a enamorarse en esta etapa de la vida es maravilloso”.

Fue en otra entrevista que otorgó Zurita, que dejó en claro que la muerte de Christian Bach le dejó una valiosa lección para disfrutar lo que queda de vida. “Yo estoy feliz, yo creo que en el amor no existen esas edades, no existe el tiempo, y la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, entonces hay que tomarla, tomártela completita, porque la vida es muy corta, y lo único que yo aprendí con la muerte de Christian, me queda muy claro, es que un día nos vamos a morir y no sabemos cómo, y lo que más le aprendí a Christian es que la vida sin amor no tiene sentido”.