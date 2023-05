Talina Fernández rompe el silencio sobre la herencia de sus nietos

Talina Fernández ha roto el silencio sobre la herencia que le corresponden a sus nietos, hijos de su fallecida hija Mariana Levy (quien perdió la vida en 2005 a causa de un paro cardiaco).

¿Qué pasó con la herencia de los hijos de Mariana Levy?

La conductora y periodista de 78 años reveló a ‘Ventaneando’ que “a 18 años de muerta mi hija [Mariana Levy], no les han dado su herencia”, a sus nietos. “Tienen una albacea y debe estar haciendo maromas y manchicuepas. Se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia”.

Talina tiene tres nietos de su fallecida hija: María López Levy, Paula Fernández y José Emilio Fernández. Añadió a su declaración que a estos jóvenes se les otorgaría una propiedad, misma que aún no llega a sus manos pero de la que deben dinero. “Parte de la herencia era una casa en Cuernavaca. Nada más que Pirru (padre de los hijos) vivía ahí y no se podía ni vender ni tomar posesión. Deben un millón de pesos que tendrán que pagar mis nietos cuando vendan esa casa. Tenían que esperar a que José Emilio cumpliera 18 años, y ya los cumplió".

De los nietos de Talina Fernández, se sabe que tiene un vínculo especial con María Levy, 27. “María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija”, llegó a decir Talina, “yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, dijo la llamada dama del buen decir tras recordar aquel 29 de abril de 2005 cuando Mariana Levy falleció en medio de un intento de asalto. Mientras su abuela se desvive en halagos hacia ella, María no deja de admirarla, de verla cómo platica, y sonríe al saber que Talina se siente orgullosa de ella. “Nada me hace más feliz que saber que estás orgullosa de mí... En mi crecimiento, fueron nueve años de mi mamá y nueve tuyos. Tengo a las dos por igual”. Ante estas palabras y con una gran sonrisa de satisfacción, Talina le asegura, “Pero ahora, los siguientes nueve y todos los que resten, son tuyos”.