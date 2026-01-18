Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos

Zoe Saldaña de 47 años, ha roto récords en Hollywood al consolidarse como la actriz más taquillera de todos los tiempos con algunas de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Su participación en sagas como Avatar, el Universo Cinematográfico de Marvel y Star Trek la ha llevado a protagonizar varias de las películas que superan los mil y hasta los dos mil millones de dólares en taquilla mundial.

El total de todas sus películas son aproximadamente $16,859 millones de dólares globales, esto equivale a la suma de taquilla mundial de todas las películas en las que ha actuado. Más allá de cifras, su récord refleja una carrera estratégica y constante, marcada por personajes icónicos que han definido el cine comercial.

Zoe Saldaña se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto. GETTY

Las películas que han recaudado más de $2 mil millones de dólares en donde Zoe Saldaña ha participado son: Avatar en el 2009, recaudando aproximadamente $2,923 millones de dólares, Avengers: Endgame en 2019 con un total de $2,800 millones de dólares, Avengers: Infinity War en 2018 recaudando aproximadamente $2,050 millones de dólares y Avatar: The Way of Water en el 2022 con un triunfo de $2,000 millones de dólares.

Además, Zoe Saldaña ha participado en otras películas muy exitosas como la saga de Guardians of the Galaxy, la trilogía de Star Trek, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, entre otros. Sumando su más reciente proyecto Avatar: Fire and Ash, recaudando aproximadamente $1,230 millones de dólares.

Zoe Saldaña se consolida como una figura clave del cine contemporáneo, demostrando que la permanencia, la elección estratégica de proyectos y la presencia en grandes franquicias pueden construir una carrera histórica.

