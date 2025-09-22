Suscríbete
Moda

Gucci presenta la primera colección de Demna antes de su gran debut en Milán

Así lucen las primeras imágenes de la firma por su nuevo director creativo georgiano

September 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
gucci-demna.jpeg

Gucci presenta “la Famiglia”, la primera colección de Demna que reinterpreta los códigos de la casa con una serie de retratos que muestran la nueva visión de la firma, mediante personas con estilos e identidades distintas, unidas por una misma actitud.

El lookbook contiene 37 retratos bajo el concepto de “The Gucciness of Gucci”. En palabras de Demna, “Di forma a la colección imaginando una constelación de personajes, preguntándome qué significa Gucci para mí, desde su archivo a las muchas identidades que encarna”.

El día de mañana, la firma debutará en el marco de Milán Fashion Week con una presentación en formato video.

Demna muestra en su colección lo que significa pertenecer al universo de Gucci. Más que moda es identidad y comunidad, desde la Contessa aristocrática hasta la influencer digital, cada personaje refleja a la nueva familia que la maison imagina.

En los retratos podemos observar piezas como abrigos escultóricos, vestidos lenceros y clásicos reinventados. La Famiglia celebra el acto de vestirse como un placer en sí mismo.

El creativo quiso que su debut al frente de la marca italiana no sea un desfile al uso, sino una presentación en este formato “lookbook”, un álbum de retrato firmados por la fotógrafa Catherine Opie.

La colección no solo es una secuencia de looks, sino que es un archivo vivo. Cada marco revela un personaje que encarna un arquetipo, y cada uno de ellos revela lo que significa Gucci hoy.

Gucci moda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Marie Antoinette by Manolo Blahnik The capsule celebrates the world of Marie Antoinette...from t.jpg
Moda
¡El maximalismo a tus pies! María Antonieta según Manolo Blahnik
September 21, 2025
 · 
Tania Franco
OMH25032-PANDORA-LFW-TALISMAN-0868.jpg
Moda
Pandora Talisman se presenta en London Fashion Week 2025
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-herrera-desfile.jpeg
Moda
Carolina Herrera celebra su desfile en la Plaza Mayor de Madrid
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los outfits de Belly en The Summer I Turned Pretty
Moda
Los looks más icónicos de Belly en “The Summer I Turned Pretty” de la tercera temporada
September 18, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_territory_engraving_go_ac_tp_pdp_product_styled_03_RGB.jpg
Moda
Pandora lanza nuevos diseños para decir lo que importa a través del grabado
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Donald Trump, Melania Trump, Kate Middleton y el príncipe William
Moda
¡Encuentro fashionista! Melania Trump en Dior y Kate Middleton con otro bolso Chanel
Con la visita de Donald Trump y la primera dama al Reino Unido, es difícil ignorar los impecables looks de la princesa de Gales y la esposa del presidente de Estados Unidos
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
20250915_78A9774.jpg
Moda
BVLGARI INAUGURA SU EXPOSICIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA EN JAPÓN ‘BVLGARI KALEIDOS
COLORES, CULTURAS Y ARTESANÍAS’, CON UNA INAUGURACIÓN MEMORABLE EN EL CENTRO NACIONAL DE ARTE DE TOKIO
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jaden-smith-christian-louboutin.jpeg
Moda
Jaden Smith, hijo de Will Smith es el nuevo director creativo de Christian Louboutin
La marca escribe un nuevo capítulo en su historia al presentar a Jaden Smith como director creativo de la línea masculina de la Maison
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ICONICA COLLECTION (10).jpg
Moda
Iconica, la colección más emblemática de Pomellato
Este septiembre llegan nuevas piezas en oro rosa y diamantes, además de una campaña única protagonizada por Jane Fonda, Philippine Leroy-Beaulieu y Benedetta Porcaroli.
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez