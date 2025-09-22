Gucci presenta la primera colección de Demna antes de su gran debut en Milán

Gucci presenta “la Famiglia”, la primera colección de Demna que reinterpreta los códigos de la casa con una serie de retratos que muestran la nueva visión de la firma, mediante personas con estilos e identidades distintas, unidas por una misma actitud.

El lookbook contiene 37 retratos bajo el concepto de “The Gucciness of Gucci”. En palabras de Demna, “Di forma a la colección imaginando una constelación de personajes, preguntándome qué significa Gucci para mí, desde su archivo a las muchas identidades que encarna”.

El día de mañana, la firma debutará en el marco de Milán Fashion Week con una presentación en formato video.

Demna muestra en su colección lo que significa pertenecer al universo de Gucci. Más que moda es identidad y comunidad, desde la Contessa aristocrática hasta la influencer digital, cada personaje refleja a la nueva familia que la maison imagina.

En los retratos podemos observar piezas como abrigos escultóricos, vestidos lenceros y clásicos reinventados. La Famiglia celebra el acto de vestirse como un placer en sí mismo.

El creativo quiso que su debut al frente de la marca italiana no sea un desfile al uso, sino una presentación en este formato “lookbook”, un álbum de retrato firmados por la fotógrafa Catherine Opie.

La colección no solo es una secuencia de looks, sino que es un archivo vivo. Cada marco revela un personaje que encarna un arquetipo, y cada uno de ellos revela lo que significa Gucci hoy.