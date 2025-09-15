Iconica, la colección más emblemática de Pomellato

Las Embajadoras de la Maison reflexionan sobre la Belleza Atemporal a través de la Colección Iconica.

Pomellato presenta "¿Qué hace icónico a un icono?”, protagonizada por sus Embajadoras Globales: Jane Fonda, Philippine Leroy-Beaulieu y Benedetta Porcaroli. A través de reflexiones personales sobre el concepto de iconicidad, cada una de estas mujeres comparte su visión única de lo que significa ser verdaderamente icónica, revelando cómo la colección Iconica de Pomellato encarna la esencia de la elegancia atemporal y la expresión personal auténtica.

Creada en 2017 para celebrar el 50º aniversario de la Maison, Iconica ha evolucionado hasta convertirse en una de sus colecciones más emblemáticas: una obra maestra contemporánea que rinde homenaje a la tradición orfebre milanesa mientras dialoga con la sensibilidad estética actual. Con formas audaces y escultóricas y curvas fluidas, Iconica representa la perfecta síntesis entre la artesanía tradicional y el diseño de vanguardia, convirtiéndose en el lienzo ideal para explorar qué hace que algo —o alguien— sea verdaderamente icónico.

“Un icono es una persona o cosa que es representativa de una cultura temporal particular y es muy querida, venerada, de hecho”, reflexiona Jane Fonda en su video. “Considero estas joyas de Pomellato como icónicas. Son audaces, sencillas y elegantes—y eso las hace icónicas. Me siento icónica cuando las llevo, por eso las utilizo”.

Philippine Leroy-Beaulieu ofrece una filosofía más profunda: “Creo que lo que hace a un icono es algo que trasciende el tiempo, algo que tiene profundidad, que tiene significado. Las cosas icónicas están destinadas a durar para siempre. Un icono es algo que permanece en tu corazón por razones muy profundas”.

Para Benedetta Porcaroli, la iconicidad reside en la conexión: “Un icono se vuelve icónico por muchas razones—la universalidad y la capacidad de trascender todo tipo de barreras humanas. Solo trato de transferir a otros mi pasión y mi dedicación por lo que hago. Amo la colección Iconica porque es muy contemporánea y me hace sentir amada y especial”.

Iconica ejemplifica el dominio de Pomellato de la orfebrería milanesa—donde la excelencia técnica se encuentra con la audacia creativa. Cada pieza está meticulosamente elaborada a mano en Casa Pomellato, el atelier milanés de la Maison, donde los artesanos dan forma al oro en creaciones fluidas y sensuales que parecen sencillas, realizadas sin esfuerzo, pero que requieren una habilidad extraordinaria.

Los signos de identidad de la colección—volúmenes suaves y redondeados que capturan y reflejan la luz desde todos los ángulos—representan un enfoque revolucionario del diseño de joyería. Al eliminar los bordes afilados y abrazar las curvas orgánicas, Iconica crea piezas que se sienten tan naturales en el cuerpo como impactantes a la vista.