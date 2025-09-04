Patrick Mahomes se une a la élite de Hublot

Hublot, la firma suiza de relojería de lujo, conocida por sus atrevidos diseños y por su artesanía anuncia que Patrick Mahomes, el tres veces campeón de la Super Bowl y quarterback de los Kansas City Chiefs, es su nuevo embajador de la marca. Mahomes, una de las figuras más rompedoras y dinámicas del deporte moderno, personifica el espíritu de innovación y excelencia que Hublot celebra en torno a sus relojes y asociaciones.

Patrick Mahomes ha afirmado: «la asociación con Hublot es todo un honor, ya que se trata de una marca que comprende el valor de la oportunidad, la precisión y el rendimiento. Me enorgullece formar parte de un legado construido sobre el dominio del tiempo con estilo».

Una revolución en el mundo de los deportes

Conocido por su excepcional forma física y por su capacidad de rendir bajo presión, Mahomes ya ha batido varios récords y ha guiado a su equipo hacia la consecución de históricas victorias, incluidos tres campeonatos de la Super Bowl y dos títulos de MVP, por nombrar algunas. Su innovador estilo de juego y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo han redefinido la posición del quarterback y lo han convertido en una auténtica revolución en el mundo de los deportes.

Igual que Hublot, Patrick Mahomes redefine la precisión y el rendimiento mediante el desafío de las normas y la superación de los límites con cada tiro, en cada partido y cada temporada. Es el único quarterback de la historia en lanzar más allá de las 5000 yardas tanto en la universidad como en la NFL en una misma temporada.

Mahomes ha llegado a los 300 pases de touchdown en su carrera con mayor rapidez que ningún otro quarterback en la historia de la liga, ostenta el récord del mayor número de yardas en una sola temporada de la NFL y se convirtió en el quarterback más joven en ser titular en cuatro Super Bowls.

Con tres Super Bowls y dos títulos de MVP ya en su poder, Mahomes no solo juega a este deporte, sino que lo está transformando. Su incesante búsqueda de la grandeza se alinea a la perfección con el compromiso de Hublot con el rendimiento, la cultura y el estilo.

Mahomes es la personificación de una apasionada singularidad, una fusión inusual de talento, visión y una firme ambición que le hace destacar como uno de los deportistas más electrizantes de su generación. Más allá de sus logros deportivos, comparte un profundo aprecio por el arte de la relojería, la innovación y por estar a la vanguardia, lo que hace de esta colaboración una combinación natural y poderosa.

Excelencia y una ambición de récord

Desde hace tiempo, se asocia a Hublot con la excelencia en el mundo de los deportes, y la firma ha colaborado con algunos de los mejores deportistas de todos los tiempos, entre otros, Usain Bolt, Novak Djokovic y Kylian Mbappé. Juntos, Mahomes y Hublot seguirán batiendo récords, inspirando la grandeza y aumentando el estándar de lo que significa ser el mejor tanto dentro como fuera del campo.

