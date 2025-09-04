Suscríbete
Moda

Patrick Mahomes se une a la élite de Hublot

Hublot une su nombre al de Patrick Mahomes al anunciar que el tres veces campeón del Super Bowl y quarterback de los Kansas City Chiefs es su nuevo embajador de marca

September 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
hublot-patrick-mahomes.jpg

Hublot, la firma suiza de relojería de lujo, conocida por sus atrevidos diseños y por su artesanía anuncia que Patrick Mahomes, el tres veces campeón de la Super Bowl y quarterback de los Kansas City Chiefs, es su nuevo embajador de la marca. Mahomes, una de las figuras más rompedoras y dinámicas del deporte moderno, personifica el espíritu de innovación y excelencia que Hublot celebra en torno a sus relojes y asociaciones.

Patrick Mahomes ha afirmado: «la asociación con Hublot es todo un honor, ya que se trata de una marca que comprende el valor de la oportunidad, la precisión y el rendimiento. Me enorgullece formar parte de un legado construido sobre el dominio del tiempo con estilo».

Una revolución en el mundo de los deportes

Conocido por su excepcional forma física y por su capacidad de rendir bajo presión, Mahomes ya ha batido varios récords y ha guiado a su equipo hacia la consecución de históricas victorias, incluidos tres campeonatos de la Super Bowl y dos títulos de MVP, por nombrar algunas. Su innovador estilo de juego y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo han redefinido la posición del quarterback y lo han convertido en una auténtica revolución en el mundo de los deportes.

Igual que Hublot, Patrick Mahomes redefine la precisión y el rendimiento mediante el desafío de las normas y la superación de los límites con cada tiro, en cada partido y cada temporada. Es el único quarterback de la historia en lanzar más allá de las 5000 yardas tanto en la universidad como en la NFL en una misma temporada.

Mahomes ha llegado a los 300 pases de touchdown en su carrera con mayor rapidez que ningún otro quarterback en la historia de la liga, ostenta el récord del mayor número de yardas en una sola temporada de la NFL y se convirtió en el quarterback más joven en ser titular en cuatro Super Bowls.

Con tres Super Bowls y dos títulos de MVP ya en su poder, Mahomes no solo juega a este deporte, sino que lo está transformando. Su incesante búsqueda de la grandeza se alinea a la perfección con el compromiso de Hublot con el rendimiento, la cultura y el estilo.

Mahomes es la personificación de una apasionada singularidad, una fusión inusual de talento, visión y una firme ambición que le hace destacar como uno de los deportistas más electrizantes de su generación. Más allá de sus logros deportivos, comparte un profundo aprecio por el arte de la relojería, la innovación y por estar a la vanguardia, lo que hace de esta colaboración una combinación natural y poderosa.

hublot-patrick-mahomes.jpg

Excelencia y una ambición de récord

Desde hace tiempo, se asocia a Hublot con la excelencia en el mundo de los deportes, y la firma ha colaborado con algunos de los mejores deportistas de todos los tiempos, entre otros, Usain Bolt, Novak Djokovic y Kylian Mbappé. Juntos, Mahomes y Hublot seguirán batiendo récords, inspirando la grandeza y aumentando el estándar de lo que significa ser el mejor tanto dentro como fuera del campo.

Hublot
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
250606_TCO_BirdOnARock_.jpg
Moda
Tiffany & Co. presenta el lanzamiento de su nueva campaña
September 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México
Moda
¡Galilea Montijo usó una falda de 30 kilos en La Casa de los Famosos! Los diseñadores revelan cada outfit
September 01, 2025
 · 
Tania Franco
image004.png
Moda
El “Lago de los cisnes” con diamantes de Chopard que amarás
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-08-30 at 9.46.58 PM (2).jpeg
Moda
Bvlgari rinde homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una colección de relojes de edición limitada
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
2025Q3E_collection_pme_go_ac_tp_model_01 1.jpg
Moda
La colección de Pandora que amarás este Otoño 2025
Pandora Talisman: una oda a las monedas antiguas y a la identidad moderna
August 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
maquillaje-louis-vuitton.jpeg
Moda
Louis Vuitton lanza su primera colección de maquillaje
La firma de lujo lanzó el labial más caro con el valor más alto del mercado
August 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gorros crochet
Moda
Las 3 tendencias que dominarán la moda en 2026
Del romanticismo de los lunares al espíritu rebelde de las tachas y la nostalgia artesanal del crochet, así se verán las tendencias que marcarán el 2026
August 28, 2025
 · 
Tania Franco
miley-cyrus-maison-margiela.jpeg
Moda
Miley Cyrus hace historia como el primer rostro de Maison Margiela
La cantante estadounidense es la imagen de la campaña Otoño/Invierno 2025 de la firma diseñada por Paolo Roversi
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Relojes Bvlgari de Frida Kahlo y Diego Rivera
Moda
Dónde puedes ver los relojes de Bvlgari inspirados en Frida Kahlo y Diego Rivera
La entrada es pública y las piezas de joyería inigualables, una oportunidad única para ver el arte y el lujo plasmado en el tiempo
August 27, 2025
 · 
Tania Franco