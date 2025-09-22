Sofía Tcherassi: La nueva cara del lujo colombiano en México

En el Luxury Lab de este año, tuvimos la dicha de platicar con la musa de una de las bolsas más especiales de la firma de Silvia Tcherassi, el Four Seasons fue testigo de nuestra entrevista exclusiva con Sofía Espinosa Tcherassi —Ready-to-Wear Director de la firma e hija de la icónica diseñadora colombiana— nos contó de la Sofia Bag.

Su mirada personal de la Sofía Bag

La musa e inspiración de la Sofía Bag, describió a la bolsa como un objeto de deseo, una pieza de arte, conversación y muy representativa de ella misma, con la S dorada que va por encima del bolso.

Tiene un shape clásico, pero un material más inesperado. Sofía Espinosa Tcherassi.

Un legado de mujeres

Para Sofía, formar parte de un legado de tres mujeres en la moda es un honor, ella se incluye en la narrativa fashionista junto con su mamá y su abuela. Juntas, con tres visiones distintas de la marca. Con amor en los ojos, nos contó que la creatividad es lo que más admira de Silvia Tcherassi como diseñadora.

Admiro mucho su disciplina, ella siempre me dijo ‘el talento es muy importante, pero sin la disciplina, es nada’. Sofía Espinosa Tcherassi.

HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

El efecto de la Sofía Bag

Para la musa de la bolsa, el efecto que debería causar en una mujer que use la Sofía Bag debería ser: Empoderamiento. Un accesorio lleno de historia y un linaje femenino poderoso.

Yo creo que las prendas son para ponerse. Puedes empacarla, es fácil, te la puedes llevar para acá, para allá. El material es resistente, waterproof; así que la puedes usar y vivir tu vida, que de eso se trata. Sofía Espinosa Tcherassi.

Sofía Espinosa Tcherassi y Fer Medina. HILDELIZA LOZANO GARDUÑO

Sin duda, la vida y el legado de Sofía Tcherassi están sembrados en mucha responsabilidad, pero también en ese cálido amor por la familia, así como por la moda. Ser la musa de un bolso tan especial como lo es el Sofía Bag, dice más que mil palabras del amor de Silvia Tcherassi por su hija.

Agradecemos a Anta Studio - Tamara Hevia Baillères & Ana Victoria Acosta Saavedra, por traer el talento colombiano a México.