Andrés Martínez: fundador de Dr. Sonrisas y Mundo Imayina

Andrés Martínez es el fundador y presidente de Dr. Sonrisas y Mundo Imayina, una asociación dedicada a ayudar a niños y niñas con enfermedades crónicas, avanzadas y terminales desde hace más de 17 años. Su enfoque actual se centra en la construcción y creación de Mundo Imáyina, un proyecto de Dr. Sonrisas que será un lugar mágico y de fantasía con un parque de diversiones y villas para quedarse para niños y niñas que enfrentan enfermedades crónicas, avanzadas y/o terminales.

Andrés comenzó a ayudar a la gente en preparatoria ya que como parte de un castigo, se disfrazó de payaso para visitar un asilo. Este evento cambió su perspectiva y lo llevó a fundar Dr. Sonrisas, una organización que inicialmente se enfocaba en repartir juguetes y organizar fiestas para niños con cáncer. Con el tiempo, la asociación ha crecido y ha creado diversos programas, incluyendo actividades los sábados que consisten en sacar a los niños de los hospitales y llevarlos a lugares de entretenimiento.

La experiencia de Andrés lo llevó a comprender la importancia de no solo ayudar a los niños enfermos, sino también a sus familias. Dr. Sonrisas cuenta con el apoyo de empresas, donativos y voluntarios para cubrir diversas necesidades médicas, como la donación de prótesis, medicamentos y la realización de sueños, como visitar el estadio Azteca, viajar a Disneylandia, o conocer a alguno de sus ídolos.

La organización se dedica a apoyar a niños con enfermedades crónicas, cáncer, autismo, síndrome de Down, VIH o quemaduras. Dr. Sonrisas cuenta con el apoyo de voluntarios y donativos, y su impacto se ha expandido a 23 ciudades en México y cinco países de Centro y Sudamérica.

A pesar de los desafíos, como la disminución de donativos durante la pandemia, Andrés y su equipo se han enfocado en continuar con la misión de Dr. Sonrisas. El impacto de la organización se extiende a la responsabilidad social, y el cambio que podemos generar si somos conscientes de cómo nuestro tiempo y esfuerzo pueden transformar esta iniciativa en constante crecimiento, brindando alegría y apoyo a niños y familias que enfrentan desafíos médicos.

Además de su increíble labor humanitaria con Dr. Sonrisas, se creó Mundo Imayina, el cual es un parque ubicado en Morelos que surge como respuesta a la necesidad de comprender no solo a los niños, sino a las familias en su totalidad. Cuando un miembro de la familia enfrenta una enfermedad, no lo vive de manera aislada, sino que toda la familia la vive con el o ella. Con la creación de este lugar, se pretende ofrecer un espacio donde no solo el niño y un acompañante puedan acudir como se hace normalmente con las experiencias, sino que la familia completa, desde padres y hermanos hasta abuelos, pueda participar. El objetivo es que, independientemente de la enfermedad, la familia entera pueda disfrutar de una experiencia llena de magia, diversión, unidad y valores.

La meta es que para finales de este año se pueda dar atención a 60 familias por semana, contribuyendo así al bienestar de más de 3500 familias hasta el día de hoy, a pesar de que el parque lleva apenas un año de funcionamiento. Entre las atracciones que ofrece el parque se encuentran una alberca de olas, un río lento, cascadas, cines, y otras actividades diseñadas para que todos los niños, incluso aquellos con discapacidad o que utilizan sillas de ruedas, puedan disfrutar de todas las instalaciones.