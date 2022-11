Así fue la boda de Naomi, la nieta más cercana de Joe Biden

Naomi, la nieta del presidente de Estados Unidos Joe Biden se casó con Peter Neal en los jardines de la Casa Blanca.

La nieta de Joe Biden celebró su enlace matrimonial ante 250 invitados que se dieron cita a los jardines de de la Casa Blanca para ser testigos de la unión de la abogada Naomi Biden de 28 años y el abogado Peter Neal de 25.

La novia es abogada de profesión y trabaja en un destacado bufete en Washington, mientras que su esposo se graduó hace poco en Derecho y trabaja en el Centro de Leyes sobre Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown. Su historia de amor inició en 2018, cuando se conocieron y posteriormente decidieron iniciar una relación; desde agosto han estado residiendo en la Casa Blanca, por lo que para ellos el inmueble tiene un significado especial.

“Ha sido una alegría ver crecer a Naomi, descubrir quién es y labrarse una vida tan increíble para ella”, expresó en un comunicado el presidente y la primera dama, Jill Biden. Cabe mencionar que al evento no se permitió el acceso a la prensa.

La boda de la nieta del mandatario estadounidense se suma a las 18 bodas que se han celebrado en la Casa Blanca, según la Asociación Histórica de la misma. En este lugar también se llevó a cabo la boda del fotógrafo oficial de Barack Obama, Pete Souza en 2013.

Naomi es muy cercana a Biden, cabe mencionar que lleva el nombre de la primera hija del presidente, quien murió cuando era una bebé en un accidente de tránsito en 1972, donde también falleció su primera esposa. Además, ella fue quien convocó la reunión familiar que hizo que Biden tomara la decisión de presentarse a las elecciones de 2020 para vencer a Donald Trump. Naomi es hija de Hunter Biden, y de su primera esposa Kathleen Buhle.

Por otro lado, Biden expresó el orgullo de ver a su nieta casarse con Peter. “Ahora nos llena de orgullo verla escoger a Peter como su marido y nos honra darle la bienvenida a nuestra familia. Les deseamos unos días llenos de risas y un amor que se haga más profundo con cada año que pase”.

El look nupcial que Naomi eligió para un día muy importante en su vida fue un vestido de Ralph Lauren, de manga larga, encaje en el escote, con velo y cola, inspirado en Grace Kelly. La novia fue acompañada al altar por sus padres a los acordes de Bitter Sweet Simphony de The Verve.

Los novios escribieron sus propios votos y durante la romántica ceremonia se leyó el poema I carry your heart with me, de E.E Cummings; el padre del novio William Neal, interpretó una canción acompañado por un coro. A la boda asistieron las hermanas de la novia Finnegan y Maisy, también su cuñada Katherine Neal, como sus damas de honor. El hermano del novio Robert Neal fue padrino.

