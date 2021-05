Así fue la boda de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez

El pugilista mexicano contrajo matrimonio por lo civil con Fernanda Gómez este sábado 15 de mayo.

¡Sorpresa! Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez se dieron el ‘Sí, acepto’, en una ceremonia privada en Punta de Mita, México. Una boda por el civil a la que asistieron sus amigos y familiares más cercanos.

Fue a través de redes sociales que pudimos ver algunos detalles de la lujosa y exclusiva boda del pugilista mexicano, que se celebró en Punta Mita, Nayarit, este sábado 15 de mayo.

Te puede interesar: La lujosa fiesta de cumpleaños de la hija del ‘Canelo’

La pareja, aunque hermética en temas personales, no pudo evitar que sus invitados divulgaran fotos y videos del enlace, donde pudimos ver algunos detalles de la boda entre el boxeador y la modelo.

El vestido

Fernanda eligió la firma del diseñador mexicano Benito Santos para este día tan especial. Su vestido, digno de una princesa, era de corte recto, hombros descubiertos y de mangas largas.

Destacaba el acabado de pedrería en todo el outfit que la hizo brillar de una manera muy especial. El diseño contaba con una gran cola y, como detalle especial, su vestido tenía una mantilla transparente que colgaba de su espalda hacia el piso.

La novia optó por un peinado con coleta trenzada y una discreta tiara que le dio un look nupcial muy chic y en tendencia. Además, para que su vestido fuera el protagonista, Fernanda eligió no usar accesorios como complemento de su look nupcial.

El ‘Canelo’, por su parte, eligió un traje de lino en color beige ad hoc al lugar. Lo combinó con una camisa blanca y zapatos café.

La recepción

Los invitados disfrutaron de una lujosa recepción para celebrar a los recién casados. Mesas y salón fueron adornados con cientos de flores blancas, vajilla a juego y copas que lucieron en las mesas con espejos.

Los novios eligieron el tema ‘Amárrame’ de Mont Laferte para su primer baile de casados, y qué mejor manera de hacerlo que teniendo a la cantante chilena entonando la canción junto a ellos en la pista de baile.

Trascendió que posteriormente Los Angeles Azules fueron quienes se encargaron de animar la fiesta, poniendo ritmo a los invitados a la boda.

Te puede interesar: 12 datos que debes conocer sobre Canelo Álvarez, ídolo del boxeo mexicano

Los invitados

Al tratarse de un evento exclusivo y privado, los novios hicieron que sus invitados llegaran al lugar en carritos de golf (uno de los deportes predilectos de el ‘Canelo’).

Una vez que el juez los declaró oficialmente marido y mujer, la celebración continuó con un banquete, mismo que estuvo amenizado por nada más y nada menos que por Mon Laferte.

Recomendamos: