Cynthia de la Vega confirma que Miss Universo México aceptará mujeres trans

Después de que Lupita Jones quedara fuera de Miss Universo México, la modelo Cynthia de la Vega ha dado de que hablar por el nuevo reglamento que aceptará a mujeres trans, casadas, con hijos, entre otros aspectos a considerar.

Cabe mencionar que desde que la empresaria tailandesa transgénero Anne Jakrajutatip compró Miss Universo, Lupita Jones se negó a modificar los lineamientos de la franquicia mexicana, lo que comenzó a generar controversia.

Ahora que Cynthia de la Vega tomó la dirección de Mexicana Universal, prometió cambiar los requisitos que pedirán para las próximas competidoras. “ Yo creo que toda la gente está muy contenta porque ahora sí se abre este abanico de opciones, la belleza ahora sí no tiene límites y queremos que todos sean parte de, entonces el respeto es lo importante”, dijo en un encuentro con la prensa.

La modelo se limitó a opinar sobre la salida de Lupita Jones, sin embargo, aseguró que el certamen ya no será lo mismo que antes y que ahora vendrán varios cambios. “Lo que haya pasado antes no es lo que vivimos ahorita, yo estoy contenta con este momento y veremos todos los cambios y todo lo bueno que viene en el futuro, en esta nueva era que, porque ahora como lo puse en mis redes: la belleza no tiene límites”.

Cynthia, quien se coronó como Nuestra Belleza Nuevo León en 2010, dijo que la organzación experimentará diversos cambios alineados con los nuevos intereses de Miss Universo.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la salida de Lupita Jones, pero se especula que habría sido por no estar de acuerdo con la inclusión de mujeres trans en el concurso, algo que Cynthia si apoya.