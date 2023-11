Diana Carreiro nos cuenta sobre su participación en su más reciente película

Diana Carreiro sabía que quería ser actriz desde muy joven, pero su llegada a su más reciente proyecto actoral, Señora Influencer, marca un antes y un después en su trayectoria. Siendo que Diana Carreiro ha dedicado su vida a la actuación y a las redes sociales, platicamos con ella sobre el impacto que ha tenido en su vida el ser parte de un proyecto que cuestiona la salud mental ante la imponente presencia de la tecnología en nuestras vidas.

¿Cuál es tu primer acercamiento al mundo de la actuación y dónde nace tu pasión por actuar?

Entré a estudiar la carrera de Actuación en el CEFAT a los 19 años, y 2 años y medio después, cuando tenía 21 años, hice mi primera audición de actuación y quedé en mi primer proyecto que fue Rosario Tijeras temporada 3 y 6 meses después me gradué y seguí con mi carrera de actuación.

Pues toda la vida me han encantado las cámaras, les daba espectáculos a mi familia cuando era chiquita, les hacía mini obras de teatro o cantaba o le decía a mi mama que me tomara fotos, etc. Pero antes no estaba tan bien visto el tema de la actuación, y cuando me toco escoger carrera, yo por presión social (porque ni siquiera venía de mis papas), pues yo decía que quería una carrera, como administración de empresas o algo parecido. Pero cuando me metí a investigar de esas carreras no me gusto ninguna, y fue así como mi mamá un día me vio tan desesperada por no saber que estudiar, que me impulso a probar la carrera de actuación y por supuesto que ahí fue que me enamore 100% de ella.

En “Señora Influencer” abordan el poder de las redes sociales. ¿Cómo vives y te relacionas con las redes sociales?

La verdad es que desde que empezó el tema de YouTube hace muchos años, siempre quise hacer videos y que la gente me viera y poder transmitir o enseñar algo. Y hoy en día que el camino de la actuación me ha llevado a estar en redes sociales, lo disfruto mucho. Igual trato de que mi vida no gire en torno a mi celular. Pero hasta la fecha he tenido muy buena relación con las redes sociales. También me siento afortunada de que no he recibido mucho hate y eso lo agradezco enormemente.

¿Cómo describirías a tu personaje, Cami, en “Señora Influencer”?

Cami es una chava, que es influencer debido a que su mejor amiga es una de las influencers más conocidas de México. Es una amiga leal, que se preocupa por los demás y haría lo que fuera por la gente que quiere. Su único problema es que no sabe tener sus propias decisiones y eso hace que no se de cuenta de las consecuencias de sus actos.

¿Cuál crees que es el mensaje principal que la película quiere transmitir sobre la cultura de las redes sociales?

Mas que transmitir un mensaje, Señora influencer es una película que nos va a hacer reflexionar sobre nuestra relación con las redes sociales. En esta película, nos vamos a sentir identificados por lo menos con unos de los personajes, y va a hacer que entremos con un pensamiento sobre las redes sociales, y salgamos con otro totalmente diferente y pensar un poquito más en como juzgamos o que decimos de los demás en redes sociales, cuando no sabemos ni porque situación está pasando esa persona.

¿Qué estaba pasando en tu vida cuando te uniste a “Señora Influencer”?

La verdad estaban pasando muchas cosas en mi vida, eran momentos complicados. Estábamos en una pandemia, no había tanto trabajo ni nuevas oportunidades, justo en ese momento me estaba cambiando de manager y pues la incertidumbre de estar empezando en esta industria si es muy fuerte

Y la verdad ya llevaba un año sin estar en un set y pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero yo siempre he dicho que ésta es la carrera en la que me quiero quedar siempre y no tirar la toalla y lo manifesté mucho y un día llego mis castings para Cami y me hizo la actriz y persona más feliz del mundo.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu carrera profesional?

Tengo una familia y una pareja maravillosa, que sinceramente me han ayudado a que este camino sea más fácil. Yo soy una persona que me preocupo mucho por el mañana y la verdad es que he aprendido con el tiempo a saber que todo siempre se acomoda y sale de la manera que tiene que salir. Trato de aprovechar al máximo cada segundo que tengo cuando no estoy en proyecto. O incluso si estoy grabando, aprovechar mis días u horas libres para hacer cosas que me gustan y estar con la gente que quiero. Me gusta mucho viajar y siempre intento viajar y despejarme un rato lo más que pueda cuando termino proyecto o antes de empezar. Y hasta ahora así me ha funcionado muy bien.

¿Cómo eliges los proyectos en los que participarás?, ¿cuál es tu proyecto o colaboración soñada?

Siempre digo que los proyectos me escogen a mí. Me encanta probar y hacer todos los castings que pueda y dar lo mejor de mí y creo que eso hace que lleguen a mí los personajes indicados en ese momento de mi vida, porque cada personaje y cada proyecto te marca de maneras diferentes. Hacer una serie o película internacional. La verdad estos últimos años he soñado mucho con hacer proyectos en España y Estados Unidos y colaborar con Grandes Marcas de Moda y abrirme camino ahí.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en la actuación?

Que por nada del mundo se echen para atrás en esta carrera. Yo, Diana Carreiro, les puedo decir que no es nada fácil, pero cuando pones todo de ti en esto que te apasiona, el resultado va a llegar solo. Y otro consejo es que, si tienen la oportunidad de estudiar aparte otra carrera, HÁGANLO porque hay altas y bajas, pero si actuar es su sueño nunca lo dejen y prepárense mucho.

