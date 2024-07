El padre del atacante de Donald Trump rompió el silencio y habló de lo que hizo su hijo: ¿qué dijo?

Matthew Crooks, padre de Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que intentó asesinar a Donald Trump, expresó su profunda confusión y shock al enterarse de los actos de su hijo.

En una breve entrevista con medios estadounidenses que lograron acercarse, el padre del joven compartió que aún estaba tratando de comprender los acontecimientos al decir: “Estoy tratando de averiguar ‘qué diablos está pasando’”.

Matthew prefirió reservarse comentarios adicionales hasta hablar con las autoridades, puesto que está consciente de la gravedad de la situación y el impacto personal que la situación tiene.

Los motivos de Thomas Matthew Crooks: ¿por qué disparó contra Donald Trump?

Thomas vivía con sus padres y trabajaba en la cocina de un hogar de ancianos local, hasta ahí había mostrado una faceta de su vida aparentemente normal.

Sin embargo, el joven también pertenecía a un club de tiro y sus acciones han levantado interrogantes sobre sus motivaciones y el fácil acceso a armas.

El FBI investiga el atentado como un acto de terrorismo sin un motivo ideológico claro, mientras que se ha revelado que Thomas hizo una pequeña donación a un grupo de recaudación de fondos de candidatos demócratas, mientras está registrado como votante republicano, lo que añade complejidad al perfil del atacante.

Otro vecino aseguró a medios que la familia tenía carteles MAGA (Make America Great Again, el eslogan del movimiento de Trump) en su patio trasero hace relativamente poco tiempo.

¿Qué dicen los vecinos acerca de Thomas Matthew Crooks y su familia?

Los vecinos de la familia Crooks en Bethel Park, Pittsburgh, también se mostraron sorprendidos por el incidente.

Cindy Angelo, una vecina, instó a la familia a no culpabilizarse por las acciones de Thomas. “Por favor, no se culpen. No fue su culpa”, afirmó Angelo, en un gesto de solidaridad hacia una familia claramente afectada por las acciones de uno de sus miembros.

¿Qué han dicho los compañeros de trabajo de Thomas Matthew Crooks?

El empleador de Crooks en el Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center expresó que en el equipo todos están “conmocionados y tristes” tras el incidente, aseguró que la verificación de antecedentes de Crooks estaba limpia.

Esta declaración subraya la sorpresa generalizada ante un joven sin antecedentes criminales previos ni antecedentes de violencia involucrado en un acto tan violento.

El caso de Thomas Matthew Crooks sacudió a su comunidad y al país, también ha puesto en relieve temas como la seguridad en eventos públicos y el acceso a armas de fuego.

Las declaraciones de su padre, la reacción de los vecinos y los detalles emergentes sobre la vida de Thomas tejen un relato complejo sobre las circunstancias que rodean este trágico evento.

