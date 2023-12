Ella es Eve Gilles, la nueva Miss Francia que está dando de qué hablar

Eve Gilles ganó el concurso de belleza que lleva más de 100 años de tradición. La mujer de un pueblo cercano a Dunkerque, en el norte de francia, fue elegida en la ciudad de Dijon ante 5.000 aficionados al concurso, donde la mitad de la puntuación la determinaron los espectadores y la otra mitad, un jurado de siete mujeres.

Miss Francia 2024 ha generado controversia en el país europeo al coronar a Eve, quien se presentó con el pelo corto y esto generó críticas debido a que tradicionalmente se ha asociado la belleza femenina con una mujer de melena larga y cuidada, sin embargo, Eve demostró que la longitud y la apariencia del cabello no tiene nada que ver, sino la seguridad y autenticidad de cada persona.

“Estamos acostumbrados a ver señoritas hermosas con cabello largo, pero elegí un look andrógino con cabello corto”, declaró Eve Gilles defendiendo su corte te pelo. “Nadie debería dictar quién eres. Cada mujer es diferente, todas somos únicas”, aseguró tras coronarse como Miss Francia 2024.

Gilles estudia matemáticas y estadística en la universidad, y a pesar de que quedó en la tecera posición en la votación del público, fue el jurado quien acabó ascendiéndola hasta el primer lugar, generando polémica entre algunos espectadores que además de su pelo, señalaron su figura.

“Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo. Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a ua persona por algo que no puede cambiar”, dijo la modelo que también recibió comentarios positivos al promover la diversidad.

Cabe mencionar que este es el segundo año que se celebra el certamen con las nuevas reglas cuyo objetivo principal es la inclusión de las concursantes. De manera que, se eliminó el limite de edad para participar, además de que mujeres casadas, divorciadas y con hijos podrán ser parte.