Famosos que se enfrentaron al coronavirus

View this post on Instagram

Kindness is always the answer… and today we’re all wearing pink to stand up against bullying and discrimination. On #PinkShirtDay and every day, let’s lift each other up and build a world where people are free to be themselves and all our hearts are filled with kindness. 💖 La compassion et le respect sont toujours la réponse… et aujourd'hui nous portons tous du rose pour dénoncer l’intimidation et la discrimination. En cette #JournéeDuChandailRose et à tous les jours également, épaulons-nous les uns les autres et bâtissons un monde où les gens sont libres d’être qui ils sont et où nos cœurs sont remplis d’amour et de gentillesse.