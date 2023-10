Fátima Torre lanza su primera colección de moda junto con Igualdad.IO

Fátima Torre nos platica todos detalles sobre su primera colaboración en el mundo de la moda con igualdad.io. Nos cuenta su experiencia en el proceso creativo y cómo su propio estilo personal inspiró esta colección con básicos en tonos neutros, mientras también apoya a las mujeres.

Einar González

¿De dónde nace esta colaboración?

Conocí IGUALDAD.IO, que es una marca nueva. Les gustaba mi contenido y comencé a recomendarlos y a trabajar juntos. Ellos empezaron a hacer colaboraciones y me invitaron. La marca me encanta porque fomenta la igualdad, se hace con maquila justa. Me gusta el trasfondo de la marca y si algún día iba a involucrarme en la moda, sería bajo términos como los de esta marca.

¿Cómo fue el proceso creativo de la colección y cómo es que esta ayuda a individuos? Dan el 20% de las ganancias a asociaciones de refugio para mujeres en situación de violencia. Desde que me invitaron a colaborar, yo sabía que quería hacer sets que fueran versátiles para crear diferentes outfits. Es ropa que se puede usar mucho y creo que me representa. Tuvimos juntas para aterrizar la idea, vimos telas funcionales y aseguramos que la colección cumpliera con los valores de la marca, siendo básica e inclusiva. Aunque al principio creamos 6 sets, nos quedamos con tres. Me involucré mucho en el proceso, además de que es una marca muy cool, es unisex y tienen tallas desde la más chica hasta 4XL.

Einar González

¿De qué piezas consta la colección? ¿Por qué te enfocaste en colores neutros?

La collab Fátima Torre para IGUALDAD.IO consta de pantalón de lino con crop top, el mismo pantalón con camisa larga en beige y azul marino, y un set de pants que es una sudadera crop top y falda en gris. Es una marca que realmente piensa en que sus prendas sean básicas, con telas de calidad, creando ropa duradera y cuidando el medio ambiente al reducir el consumo excesivo de ropa.

¿Cuál fue tu inspiración detrás de esta colección?

Mi inspiración fue mi estilo personal, ya que va mucho con lo que yo siempre uso. Pensé en lo que me gustaría comprar y usar. Además, me inspiré en todas las mamás que, al igual que yo, les gusta verse bien mientras cuidan de sus hijos. La idea de esta colección es crear outfits cómodos y cool para diario. Fue un proceso rápido. Empezamos en junio y duró aproximadamente 3 meses. Cada semana tomábamos decisiones y le pusimos mucha atención y corazón. Mi set favorito de la colección es el set de pants gris y, sin duda, el bucket hat de “Self Love Club”, el cual es una pieza statement muy cool.

¿Cómo fue la experiencia de conocer a las personas que hicieron tu colaboración posible?

Fue una experiencia muy bonita en la que aprendí mucho sobre el proceso para crear una prenda y ver el trabajo que hay detrás, desde la tela y el corte hasta el proceso de empaquetado. Me encantó conocer a todas las costureras que trabajaron para hacer posible mi colección. Además, comí con ellas y me contaron cómo algunas llevan más de 30 años haciendo su trabajo con mucha pasión.

El consejo de moda favorito de Fátima Torre para el mundo

Mi consejo de moda favorito es que no te importe lo que los demás digan, mientras te sientas cómoda y te guste a ti. Además, atrévete y no tengas miedo de usar lo que quieras