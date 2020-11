El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sigue avanzando en la formación de un equipo diverso de gobierno al anunciar el martes a nueve allegados de su campaña para puestos claves en la Casa Blanca, casi una semana después de haber nombrado a su jefe de gabinete.

“Estados Unidos enfrenta grandes desafíos, y ellos aportan perspectivas diversas y un compromiso compartido para hacer frente a estos desafíos y construir un país más fuerte y unido”, dijo Biden en un comunicado.

Los nuevos nombramientos -los primeros entre cientos que Biden designará a la Casa Blanca en los próximos meses- incluyen a su director de campaña, Jen O’Malley Dillon, quien será jefe adjunto de gabinete.

