La exesposa de Bill Gates reveló las razones de su divorcio con el empresario

Melinda French Gates rompió el silencio sobre su separación con el empresario Bill Gates.

Por Diana Laura Sánchez

Casi un año después de su separación, la filántropa Melinda French Gates habló en una entrevista- que se transmitió por la televisión estadounidense- de lo vivido entorno a su relación con Bill Gates y dijo que pasó momentos muy duros.

Luego de que Melinda y Bill anunciaron su divorcio en mayo del año pasado, tras 27 años de matrimonio, los millonarios decidieron quedarse en silencio y no dar más detalles al respecto. Sin embargo, han salido a la luz las declaraciones de Melinda que señaló, “Lo cierto es que creo en el perdón, así que creo que hemos trabajado bastante en eso”, sobre una aventura amorosa que tuvo Bill con una de sus empleadas en el año 2000, cuando ellos tenían seis años de casados.

“Lo que ocurrió no fue un momento ni una cosa especifica. Simplemente llegó un punto en el que ya era suficiente, en el que me di cuenta de que no era sano, y no podía confiar en lo que teníamos”, agregó sobre las razones que los llevaron a romper con su matrimonio.

Además, fue cuestionada sobre las supuestas infidelidades del fundador de Microsoft, a lo que ella respondió, “Estas son cuestiones a las que tendrá que responder Bill”.

“Una vez que la confianza se rompe, ¿es duro recuperarla verdad? preguntó la periodista Gayle King, y Melinda respondió, “Mucho. Es muy difícil recuperarla. Pero en cualquier relación ¿no?.

Sin embargo, reconoció que no ha sido un duelo fácil, pues ha “derramado muchas lagrimas durante muchos días”.

