Las CARAS del emprendimiento: Maricarmen Zabal e Inés Cervantes

Café de Momus es una marca que toma la feminidad como premisa para crear piezas y un refugio para que las mujeres se sientan libres de explorar diferentes estilos y celebrar día a día su personalidad. Desde pequeñas, ambas emprendedoras han trabajado de la mano del textil, es por eso por lo que hoy día trabajan juntas para crear diseños que reflejan la mezcla de lo bohemio, lo romántico y lo urbano.

¿Cómo nació la idea de crear su emprendimiento?

M.Z: La sensación de vivir entre dos mundos, uno bohemio y

otro urbano y capitalista. Al darme cuenta de que mi estilo personal no encajaba en el contexto que se encontraba, y que a su vez no era fácil encontrarlo en las marcas de moda promedio. Comencé a crear mi propia ropa a los 22 años, explorando con textiles que encontraba en la oficina familiar y diseños míos. Después me alié con Inés Cervantes mi socia, amiga de toda la vida y gran diseñadora textil. Inés siempre ha tenido un taller de camisería y trajes a la medida. Dispuestas a darle un giro al rush citadino en el que se desenvuelve, decidió hacer realidad su deseo de crear una marca de moda que sirviera como un refugio personal y profesional, creando un nuevo mix de estilos.

I.C: Tras una larga amistad con Maricarmen, decidí unirme a Café de Momus en un viaje donde Cuchis (apodo de Maricarmen) y yo estábamos de viaje de fin se semana. La colaboración entre este par de mentes creativas era un mix perfecto entre un savoir-faire, un espíritu libre y máxima atención al detalle, convirtiéndonos en lo que hoy es Café de Momus y Momus Atelier.

¿Cuál es la esencia de tu negocio?

M.Z: Es un mundo de contrastes, balances, decisiones, de

hacer equipo y de negociar con uno mismo. Para mí, la necesidad de poner allá afuera una parte de quien soy, es un reto de vulnerabilidad en donde me encuentro con espejos todo el tiempo. Creo que es una forma muy constructiva de tener una relación conmigo misma y de regresar a través mi autoexpresión un poco a cada persona que forma parte de la marca y la casa productora.

I.C: Es la forma en la que brindamos infinitas posibilidades para

divertirnos y expresarnos. En el emprendimiento, abrimos la posibilidad de ser quienes somos. Creo firmemente que en donde hay una energía linda entre todas las que trabajamos, cada pieza es hecha con el corazón, y eso se nota.

¿Qué es lo que más les gustó de haber emprendido en México?

M.Z: Regresarle un poco a este lugar tan mágico que me ha dado

tanto. Es expresar lo que me ha dado, con la gente que me lo ha dado. No es decidir emprender en un lugar, las cosas solo van pasando y vas leyendo las señales. Agradecida de donde vengo, no podría pensar en algún lugar mejor que desarrollarme que desde ahí.

I.C: Definitivamente la gente y la oportunidad de trabajar con

mujeres y con artesanas de este país. Me encanta la idea de que todo lo que hacemos está pensado en que cada persona que es parte de ello, sea impactada de alguna forma. Los detalles te hacen la vida, y así podemos nosotros regalarle algunos a nuestra gente, con un equipo lindo, con un trabajo increíble, valorando y enalteciendo su trabajo.

Si pudieran cambiar su proceso de emprendimiento ¿qué harían diferente?

M.Z: Leer mejor las puertas cerradas, entender a tiempo que el hecho de que estén cerradas, son solo ajustes en el camino. Confiar en que solo nos pasan cosas buenas, espero recordar esto en un futuro.

I.C: Haberme atrevido antes.

¿Qué fue lo más difícil de posicionarse dentro del mercado mexicano?

M.Z: Sigue siendo difícil, es muy fuerte ponerte allá afuera y

darte cuenta de que mucho de quién eres, tal vez no guste o no tenga la respuesta que esperabas. La flexibilidad para entender esto y reaccionar manteniendo la integridad de tu mensaje es duro.

I.C: En México, es difícil la conciencia por la moda lenta. Entender

que las cosas locales, las cadenas de suministro responsables y la

ética tiene un valor. Estamos trabajando en crear esta consciencia, es nuestra visión.

¿Qué consejo le darían a las mujeres que buscan emprender en cualquier ámbito?

M.Z: Aunque suene típico, hagan lo que les apasiona, aunque

tengan que probar mil pasiones mil veces. Fracaso sería no haber

fracasado por falta de explorar.

I.C: Que siempre todo, lo hagan con el corazón, desde ese lugar nada puede salir mal.