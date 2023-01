Las CARAS del emprendimiento: Natalia y Nicolás Niembro

Natalia y Nicolás Niembro, dos hermanos que comparten la experiencia de explotar su creatividad dentro del mundo de la moda de la mano de su emprendimiento Mukava.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

El nombre de su emprendimiento: Mukava, significa comodidad, mismo lema que define la esencia de la marca. Mukava tiene como objetivo volver eficiente lo que compras, piezas únicas atemporales #conchanclastenisytacón.

¿Cómo nace Mukava?

N.N: Empecé haciendo pareos para mí, iba a miles de tiendas en busca de ropa de playa bonita y cómoda, pero nada, nunca encontraba, tenía que comprar bufandas para poder usarlas de pareo. Un día tomé la decisión de comprar telas y hacerlos para mí, a la gente le gustó, me las empezaron a pedir para despedidas de soltera y para viajes.

Tomé la decisión de empezar a vender y así tuve la oportunidad de a conocer múltiples costureras, pero no encontraba alguien que complementara lo que yo buscaba, hasta que conocí a Isita.

¿Cuál es la esencia de su emprendimiento?

N.N: Comodidad y atemporalidad. Cuando estás cómodo y te sientes bien, se refleja y te va a sumar en todo lo que hagas.

Después de hacer los pareos, empecé a hacer conjuntitos que se pueden usar ya sea para el diario con tenis, para la playa con chanclas y para evento tacón.

¿Cuál ha sido tu parte favorita de emprender?

N.N: Empecé a crecer orgánicamente, me encanta que he podido ver cada proceso y etapa de mi marca, he aprendido mucho y hemos crecido en conjunto.

Al inicio, Mukava no tuvo toda mi atención, siempre tenía otras cosas que hacer, era como mi hobbie, hasta que me di cuenta que sí quería meterle mi cien por ciento y gracias a la marca descubrí mi pasión por la moda.

¿Por qué decidieron asociarse?

Ni.N: En algún momento pensé hacer mi propia marca de ropa con un amigo, al final no se dieron las cosas y todo concedió en que Nat me pide sacar línea de hombres de Mukava.

¿Qué papel lleva cada quién dentro de su marca?

NI.N:Al inicio contemplamos la idea de yo llevar la parte de hombre y Nat la de mujer, pero nos dimos cuenta que nuestros gustos e ideas son muy parecidas, es por eso por lo que decidimos que los dos deberíamos estar involucrados en todo y hasta la fecha, nos ha funcionado muy bien, hacemos muy buena mancuerna.

Nat ¿cómo es trabajar de la mano de tu hermano?

N.N: Ha sido una experiencia muy padre, he conocido una parte de mí y de Nico que no conocía, sí, somos hermanos, pero también hay una línea de respeto y una división entre la relación de hermanos y la relación de socios. Vivir juntos ayuda mucho, me dí cuenta lo bien que nos complementamos, gracias a Nico Mukava no solo es para mujer y es una marca estructurada.

¿Qué te inspira de Mukava?

NI.N: Somos dos familias mexicanas que llevan su diseño de cero a cien, mi hermana y yo y la familia de nuestra modista, Isita. Sin su ayuda no podríamos estar donde nos encontramos actualmente, hacemos un muy buen trabajo en equipo, entre todos compartimos las mismas ideas y nos complementamos. Todos hemos sido parte del crecimiento orgánico de Mukava.

