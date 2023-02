¿Por qué decidiste emprender en este ámbito?

S.A: Siempre busqué poder apoyar a la mayor gente posible a encontrar un bienestar máximo. Cada uno tiene sus distintos objetivos, entonces yo, al estudiar la certificación de health coach vi que tenia tanta informacion en mí que no se podía quedar guardada, sentí la necesidad de compartirla para ayudar a las demás personas.

¿Cómo nace la idea de crear Blisswellness Center?

S.A:Después de estudiar al certificacion, ya estaba segura que lo que quería dar eran consultas y en un inicio solo comencé a dar consultas a mis pacientes y al ver que me apasionaba todo esto platicando con Maricarmen Váldez quien es la dueña de donde rent́o el local de bliss ahí daban clases de flamenco en la pandemia ella decide retirarse del flamenco y se transforma el negocio en bliss. Lo que hay en bliss representa lo que te pueda ayudar a encontrar tu centro y tener un bienestar de adentro hacia afuera.

Las CARAS del emprendimiento: Sandra Álvarez Morphy

¿Cuál es el objetivo de este emprendimiento?

S.A: Es poder darle a la gente un espacio donde pueda llegar y sentir una felicidad y placer máximo. Bliss para mi, significa felicidad suprema y por eso le puse así al negocio y perfíl como coach es Bliss by Sandra y yo, al tratar de encontrar el nombre más adecuado me basé en mi. ¿que representa un estado de felicidad? es un bliss no se puede comparar con nada más. Es poder darle a la gente en medio del ajetreo de la Ciudad de México un espacio en donde puede llegar a sentirse en un ratito muy bien, que se puedan conectar con ellos mismos

¿Qué fue lo mejor de haber emprendido?

S.A: Definitivamente ver plasmada tu idea ya verlo en la vida real. En la práctica es un sentimiento inexplicable, fue realmente hermoso verlo ya aterrizado a la realidad, es un sentimiento de felicidad y también ver a la gente en el centro y es feliz y me felicitan me hacen sentir muy bien conmigo misma.

¿Cuál es la esencia de este proyecto?

S.A: es mente y cuerpo conectados. Cuando llegas a bliss es lo primero que vas a poder ver en la pared porque es el lema que quiero compartirle a la gente, la conexión mente cuerpo es fundamental para un bienestar en general. Con mis consultas atacas todo, por medio de ellas, veo un todo, desde cómo duermes, como amaneces como manejar ese estrés, que es lo que más te atormenta, cómo es tu alimentación, qué suplementos necesitas. Conexión mente y cuerpo.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

S.A: Primero que siempre luchen por sus sueños, si lo plantean con un seguro, con una buena intención y con objetivo, seguramente va a salir bien. En mi caso, fue totalmente cierto desde que planteé la idea de Blisswellness center, como la intención fue totalmente pura para dar un bienestar a la gente, ya desde ahí todo se alineó para poder crear todo este concepto y que se cumpla mi objetivo.