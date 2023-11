Lupita Jones revela detalles de su salida de Miss Universo: “ya no me sentía cómoda”

Lupita Jones se sinceró sobre sus diferencias con la nueva administración del certamen Miss Universo y compartió cómo se encuentra luego de que se anunciará que su lugar lo tomará la Miss Nuevo León 2020, Cynthia de la Vega.

“Me siento en paz, tranquila. Los últimos años ya había cosas que a mí no me hacían sentir cómoda con Miss Universo. Ustedes saben y son testigos de cuántas veces he puesto el pellejo de por medio para defender los concursos, para defender lo que representan estas plataformas para las jóvenes ante cualquier cantidad de ataques, a veces muy fuertes” , dijo en un encuentro con los medios.

Lupita Jones Instagram

La empresaria y modelo, quien fue la primera mexicana en ganar este certamen explicó que siempre fue fiel a los criterios a la hora de seleccionar a las concursantes.

“Algo que voy a defender siempre es que toda competencia debe ser justa y transparente, y hay varios elementos que para mí deben existir en una competencia para que se dé así. De entrada que los y las participantes compartan caraterísticas similares que las puedan colocar en un parámetro en el que todas las reglas apliquen por igual. Si tú te sales de esos parámetros, las reglas, si las aplicas igual para todas, a unas les puede favorecer y a otras les puede afectar. Entonces a mí me parecía que no estaba siendo una competencia justo, es como poner a pelear en vox a un peso pluma con un peso pesado”.

Lupita Jones cuestionó el nuevo reglamento que viene con diferentes cambios en favor de la inclusión. “Hay una gran diversidad de características que se deben considerar a la hora de evaluar a las participantes, pero entonces eso te lleva a otro punto: no hay un perfil definido de qué es Miss Universo”. “No estás poniendo la vara al parejo para todos porque no comparten las mismas características, una mujer de 40 años le va a dar vuelta a una niña de 18. No hay punto de comparación, esas son las cosas con las que yo no me sentía cómoda”, precisó Lupita en referencia a su desacuerdo por el cambio de reglas en el certamen que permitirá a mujeres trans, embarazadas y con hijos participar en el certamen.