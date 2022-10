En el marco del Festival de Cine de Morelia, el director de producción de la película “Bardo”, Eugenio Caballero, fue galardonado con el Premio Cuervo Tradicional, el cual fue entregado por Ramiro González Luna, embajador de la marca y Daniela Michel, directora del FICM.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Einar González

La marca tequilera ha sido parte del Festival del Cine de Morelia desde hace 20 años y cada año otorga el Premio Cuervo Tradicional a personajes de la industria cinematográfica que hayan destacado por su talento y su trabajo.

En palabras de Daniela Michel, directora del festival: “Tequila Cuervo nos ha acompañado desde la primera edición del FICM. Cada año se entrega este premio a una figura reconocida del medio cinematográfico. Este año se lo damos a una de las figuras más importantes del cine mexicano e internacional: Eugenio Caballero”. Complementa diciendo, “Acabamos de ver su extraordinario trabajo en “Bardo” y es una persona que ha enriquecido de sobremanera el cine mexicano e internacional. Tiene una visión prodigiosa sobre el cine y creemos que este es uno de los muchos homenajes que le tenemos que hacer”.

Al recibir el premio, Eugenio Caballero dio unas palabras de agradecimiento. “Recibir este premio en el marco del Festival del Cine de Morelia es algo muy especial. Este lugar me da mucha vida. Lo que a mí me sigue moviendo es, no solo hacer cine, sino verlo y no hay mejor lugar para hacerlo que el FICM”, expresó Eugenio. Continuó por recalcar que la pasión que une a todos los presentes es la de contar historias. “Al final, todos estamos haciendo lo mismo, usando nuestras herramientas para contar historias, para tratar de hacer sentir a la audiencia y conectar con la gente. No tengo más que agradecerles a ustedes que están aquí, al festival y a la vida por permitirme estar aquí”. – Eugenio

El director de producción terminó por recalcar la importancia del FICM y del cine mexicano. “Este festival le da visibilidad al cine que se hace en México; un cine que cada vez es más maduro, donde cada vez se hacen más películas y que parte de eso está, en el trabajo que hacen festivales como este. En México, todos los que hacemos películas, las hacemos con mucho amor y mucho corazón, y eso es algo que se siente cuando uno regresa a hacer cine a México, después de haberlo hecho en otros lados”, finalizó.

