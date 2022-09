Rudy Weissenberg y Pamela Echeverría inauguran la galería Pamela Weissenberg

Rudy Weissenberg y Pamela Echeverría inauguraron un nuevo espacio conceptual en la Ciudad de México, al que nombraron Pamela Weissenberg.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Einar González

Dentro del mismo espacio de la Galería Labor, en la colonia Daniel Garza, los amantes del arte, Pamela Echeverría y Rudy Weissenberg, abrieron Pamela Weissenberg, un espacio conceptual en donde artistas emergentes podrán exponer sus obras y sus proyectos. El espacio es una galería experimental y a partir del 3 de septiembre estará exponiendo el trabajo de diferentes artistas, quienes juntos crearán un programa lleno de sentimientos, expresión colorida y crítica social.

Las primeras exhibiciones de este nuevo proyecto, se exhibirán en el pabellón acogedor construido en el jardín de la galería Labor, teniendo como objetivo exhibir piezas que inciten a una reacción y reflexión. Los artistas que se expondrán ahí son creadores de obras que cuentan historias, que reflejan el modernismo y contemporaneidad sobre temas del cuerpo, lo lúdico y sentimientos de pertenencia. Asimismo, son aquellos que se apropian de prácticas tradicionales como la pintura y la escultura, para tomarla como un punto de referencia y expandirse, cambiar y romper con lo ya conocido en el mundo del arte.

Para su apertura, la artista canadiense Beth Frey, viajó a tierras mexicanas, en donde será la primera artista en exponer su trabajo en esta galería. Con un humor irónico y una creatividad sin igual, la artista presenta su exposición individual “Meet Me At the Puppet Motel” una exposición individual en la que se exponen ocho acuarelas y un video.

La colección consiste en la creación de un mundo muy particular y propio, lleno de seres caricaturescos. En cuestión de segundos, se puede percibir cómo los personajes en las obras de Beth, están atrapados en un gesto inquieto, haciendo todo lo posible para mantenerse vivos en una realidad y un mundo impredecible. La sensación de inquietud se puede percibir en todas las imágenes, pero se representa con una paleta de colores alegres y vibrantes.

