“Se llamaba Pedro Infante": Caro Darman nos cuenta sobre su vida y su nuevo proyecto

Platicamos con Caro Darman, a quien vimos en ‘Soy tu fan’, una actriz argentina de cine, teatro y televisión que llegó a México en busca de crecimiento en su carrera hace más de 7 años. Nos comparte sobre los retos que ha enfrentado y cómo equilibra su vida. Además, nos ofrece una perspectiva sobre su más reciente proyecto, en el que interpreta a Chabela en la nueva serie de Vix titulada “Se llamaba Pedro Infante”.

¿Cómo inició tu carrera?

No recuerdo un momento en mi vida en el que no quisiera ser actriz. Me gustaba apuntarme a las obras de la escuela. Sufrí de bullying y actuar era mi lugar de escape. Al principio, mis padres no me dejaban ir a castings, pero un día me escapé a uno para un videoclip de Luis Fonsi, donde quedé con solo 15 años, siendo mi primer trabajo profesional. Después de terminar la prepa, participé en obras de teatro independientes mientras estudiaba en la escuela de actuación.

¿Cuál ha sido tu papel más desafiante hasta ahora?

El personaje de “Jacky” en una obra llamada Isla Mauricio, que trata sobre una chica que acaba de perder a su mamá y pelea por un cuaderno que queda en herencia. Lo desafiante para mí fue que, al igual que el personaje, yo también acababa de perder a mi mamá.

¿Te identificas con los personajes que interpretas?

No necesariamente, siempre busco identificarme en algún aspecto como punto de partida para encontrar algo en paralelo con el personaje. También disfruto mucho interpretar personajes que no tienen nada que ver conmigo.

Cuéntame sobre tu personaje en “Se llamaba Pedro Infante”.

Mi personaje se llama “Chabela” y es la primera novia de Pedro Infante. Los padres de ella se oponen, ya que al principio Pedro era un músico sin dinero, y a ella se la llevan lejos. Ella queda embarazada de Pedro y muchos años después se vuelven a encontrar, y Pedro descubre que tiene una hija.

¿Cómo fue interpretar a un personaje en una serie que cuenta la historia de alguien tan icónico?

Siempre que se encara una historia real hay una carga extra de responsabilidad, ya que contamos la historia de gente real, su vida privada y su punto de vista. En mi caso, aunque traté de investigar sobre Chabela, no encontré mucha información, ya que su historia con Pedro fue antes de que él se hiciera famoso. Se cuestiona si Chabela es una historia real o una combinación de varias personas que estuvieron en la vida de Pedro antes de las mujeres que se le conocen.

Coretsía

¿Cuál fue tu lugar favorito para grabar “Se llamaba Pedro Infante”?

Mi lugar favorito fue donde grabamos el momento en el que mi personaje se entera de la muerte de Pedro. Fue una locación en el centro histórico al aire libre y sin duda es mi favorita.

¿Qué estaba pasando en tu vida cuando te uniste a “Se llamaba Pedro Infante”?

Estaba en Los Ángeles con mi familia a punto de salir a un evento familiar cuando recibí la llamada.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu carrera profesional?

Aunque no se me da muy bien y hace mucho tiempo que no me tomo un día libre, me apasiona tanto lo que hago que no me importa trabajar todo el tiempo. Sin embargo, trato de poner límites y ser consciente.

¿Qué buscas en los nuevos proyectos en los que participas?

Idealmente un gran texto, un desafío y un buen equipo. Me encanta trabajar con personas que admiro. Si no logro tener las tres cosas, al menos busco una de ellas.

¿Por qué elegiste venir a México?

Estaba buscando un crecimiento en mi carrera y la industria en Argentina es muy pequeña, por lo que crecer allí es difícil. Además, coincidió una oportunidad en México, lo cual lo tomé como una señal.

¿Cuál es tu proyecto o colaboración soñada?

Aunque tengo muchos, me encantaría trabajar con Giménez Cacho y Paulina Gaitán. En cuanto a directores, me gustaría volver a trabajar con Beto Hinojosa y me encantaría colaborar con Guillermo del Toro.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio?

El mejor consejo que he recibido lo leí en algún lugar y no recuerdo dónde: ‘Ama lo que haces, porque si amas lo que haces, no trabajarás un solo día en tu vida’. Lo llevo conmigo desde hace muchos años. Aunque mi familia siempre me apoyó, había preocupaciones sobre el trabajo y la vida que llevaría. Este consejo lo he aplicado siempre, especialmente cuando llegué a México con mi primer proyecto aquí, que fue ‘Soy tu fan’. Vi la serie cuando llegué a México y ya había acabado, así que nunca imaginé que habría otra temporada y que sería parte de un proyecto así. Creo que todas las oportunidades las obtuve por no conformarme con lo que se esperaba de mí y por atreverme a seguir el camino de lo que amo hacer.