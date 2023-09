“Soy una artista con convicción” Lali se confiesa a su llegada a México

Originaria de Argentina, Lali comenzó su carrera a los 10 años de edad, sin embargo, fue hace casi una década que decidió apostarlo todo por su proyecto musical, el cual, hoy es referente del pop internacional y ahora lo presenta por primera vez en México con Lali Tour.

¿Quién dirías que es Lali actualmente?

Soy una artista con convicción; al menos, en los últimos años creo haber comprendido algo de mí misma pues tomo mis propias decisiones y alzo la voz.

¿Cómo te encuentras en este momento a tu llegada a México?

Estoy feliz y esta es una llegada distinta, pues todas las veces anteriores lo hacía para hacer promoción o para compartir el escenario junto a grandes como Ricky Martín que me invitó a abrir sus shows. Ahora, finalmente estoy aquí para presentar mi propio show. Al final, es un trabajo y logro en equipo el poder presentarme en México que es la meca latina de la música.

¿Cómo llegas a nivel personal y profesional a presentarte en México?

Llego a México en un gran momento en mi vida, pues tengo otra madurez y muchos años de experiencia en el escenario. Me gusta que lo primero que pueda mostrar en México sea la que soy hoy, la Lali de ahora; claro que antes también hubiera dejado el corazón en el escenario, pero me gusta que sea este disco y este material, conmigo de 30 la que se va a presentar.

¿Qué podemos esperar de este concierto?

A México llega una extensión del Lali Tour, que ya no es tan conceptual como el Dsciplina Tour, sino que ahora venimos con temas de todos mis discos; es como presentar mi nuevo material, pero también el poder tocar música de antes, la cual, la gente en México espera hace mucho tiempo.

¿Cómo ves hoy tu evolución musical? ¿Consideras que de cierta forma te has mantenido fiel a tu esencia?

La verdad es que, cuando inicié mi carrera como solista en 2014, mi música era como un “bicho raro”, pues no había nadie más, a nivel latino, que entregara lo que yo hacía y sigo haciendo, tan pop. Cuando voy para atrás y entiendo el presente, confirmo que hay una fidelidad a mi universo pop, así como también, estoy en constante evolución para ver qué puedo entregar nuevo al género.

Finalmente, creo que no he traicionado mi amor por el pop, así como mi camino recorrido. Claro que la industria, las etapas y la misma edad, te invitan a probar de todo, pero sí creo que soy muy fiel al pop.

A la fecha cuentas con más de 20 años de carrera artística y 10 años con tu carrera como solista, ¿cómo has visto tu evolución?

Me es difícil pensarla como carrera, pues al final ha sido casi que mi vida entera. Ahora, he trabajado en encontrarme y validarme no solo desde la carrera, pues no conozco otra cosa que no sea trabajar desde que tengo 10 años, sin embargo, ello me dio la experiencia, la vida que no pensé que tendría, los amigos, la familia profesional que he formado a través de los años y mucho más. Mi vida anterior son 10 años que no recuerdo tanto. Siempre forjé a la persona que soy, junto con la artista que soy. Mi objetivo ahora es que no se coma una a la otra. A la vez, es difícil no sorprenderme al pensar de dónde vengo y todo lo que he logrado. Al final una se alimentó de la otra, pero, por sobre todas las cosas, creo tener una carrera muy sincera.