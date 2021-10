Tania Ruiz responde a las fuertes críticas de su viaje con Peña Nieto

Tania Ruiz y su novio Enrique Peña Nieto fueron captados al salir de un exclusivo hotel en Roma. Tras el escándalo en el que fueron envueltos, la modelo compartió un mensaje.

Por Diana Laura Sánchez

En días pasados, la modelo Tania Ruiz cumplió 34 años, por este motivo se fue a celebrar con su novio a Roma, aunque al parecer no todo salió como esperaban puesto que, al salir de un lujoso hotel, el expresidente recibió gritos e insultos que él y su novia no pudieron evitar escuchar.

Los usuarios en twitter comenzaron a viralizar un video en el que se observa a Tania y Enrique abordar un taxi a la salida del hotel mientras que un grupo de mexicanos le gritan fuertes comentarios a Peña Nieto.

Inmediatamente que se dio a conocer la noticia, Tania publicó una fotografía que decía “Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”.

Ante tal suceso, la modelo reaccionó en su cuenta de Instagram donde compartió una fotografía con el siguiente mensaje:

“Si tienes a Dios ¿Qué te falta? Si no tienes a Dios ¿Qué tienes? Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. A quien me desee el mal yo le deseo el bien, porque cada quien ofrece lo que tiene. Yo vine a esta vida a ser feliz y no complacer a nadie más; pero si poder hacer lo mejor por alguien”.