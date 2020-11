Zélika García: creatividad que mueve

“Estudié la licenciatura de Arte en la Universidad de Monterrey con la intención de ser artista, sin embargo, me incliné hacia su difusión”: Zélika García.

MY ICON by *Zélika García @zelikagarcia

El mundo del arte siempre me ha resultado fascinante. Desde joven me llamó la atención por su infinidad de caminos. A lo largo de mi vida he estado cerca de él y muchos personajes me han inspirado, si tuviera que mencionar a uno, sería mi abuela Olinda Salinas Rocha, quien siempre tuvo tradición de amor y promoción del arte y la cultura en general.

Estudié la licenciatura de Arte en la Universidad de Monterrey con la intención de ser artista, sin embargo, me incliné hacia su difusión; aportar algo valioso al mundo y a mi país ha sido mi inspiración, por ello, decidí acercarlo al mayor público posible.

Así fundé ZSONAMACO en 2002, que en aquel entonces se llamó Muestra 1. La creación de una feria de arte era necesaria en México, en esa época no existía ninguna, había una propuesta artística significativa y el movimiento contemporáneo mexicano comenzaba a tener visibilidad en el circuito internacional.

La necesidad de espacios como ZSONAMACO para promover el coleccionismo me ha motivado y es satisfactorio ver su evolución.

Actualmente, es una plataforma de distintos espacios: ZSONAMACO México Arte Contemporáneo, consolidada como la feria de arte más importante de Latinoamérica; ZSONAMACO Diseño; ZSONAMACO Foto y ZSONAMACO Salón.

Este año realizamos una presentación con las cuatro ferias juntas por primera vez. Ahora estamos enfocados en la próxima Semana del Arte ZSONAMACO, que será del 28 de abril al 2 de mayo de 2021.

Es un gran reto que me entusiasma, celebrar una nueva edición y continuar con el objetivo de impulsar el arte, que es una puerta al mundo de la sensibilidad y la imaginación.

*La autora es la fundadora de Zona Maco, la feria más importante de arte contemporáneo en América Latina.

