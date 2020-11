Cinco momentos memorables de Diana, la bailarina

En la cuarta temporada de The Crown hemos visto escenas de Lady Di luciéndose como bailarina y hasta cantante. Elegimos 5 momentos top de Diana en la pista.

Que era bailarina de ballet es algo muy conocido, pero pocos sabían que Diana se atrevió a bailar en un escenario en público, en 1985, cual si fuera una showgirl. Esto lo vimos en el capítulo 9 de The Crown, cuando Diana sorprende a Charles con un baile suyo en el Royal Opera House de Londres, en medio de una ópera.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

1.- Diana sí era bailarina de estudio

Había estudiado desde niña y a su llegada al Palacio de Buckingham contrató a la maestra de ballet Lady Snipp, quien fue su maestra de ballet en el internado West End de su asolescencia, para continuar con sus clases; ahora estaba obsesionada con el tap y el jazz. Lady Snipp contó en su diario en 1981 que le regaló a la futura princesa una bolsa de sales relajantes para que pudiera ayudar al estrés que tenía previo a la boda. “Contaba los días para ‘perder libertad’, dijo incluso: ‘Faltan 12 días para que deje de ser yo’, ella presentía lo que le esperaba”.

2.- No cantaba…

Si bien era una artista nata y tenía el aura de una estrella, Diana nunca fue cantante. La licencia que se da Peter Morgan sobre el regalo de aniversario que le entrega a Charles, en el que baila y canta una escena del Fantasma de la Ópera, es una suposición o un rumor, pero no hay registros de ello. Diana no tomó clases de canto, sino de baile y también patinaba, aunque no hay tampoco registros de que lo hicieran en los largos pasillos de Buckinhgam… ¡pero adoramos la escena!

3.- Sí hizo el baile de “Uptown Girl”

El bailarín es Wayne Sleep y ella lo había buscado en 1980 para que fuera su maestro de baile (le dio algunas lecciones particulares de jazz nada más). Cuando Diana tuvo la idea de sorprender a Charles y al público, le llamó para proponerle la idea. No era cumpleaños del príncipe, ya que esto ocurrió en diciembre de 1985 y no el 14 de noviembre. Esto lo cuenta el propio Sleep en una columna que escribió en julio de 2017 en el diario The Guardian: “Ella había escogido la canción “Uptown Girl” de Billy Joel, que estaba de moda. Tenía muchas ganas de hacer algo distinto”. Sleep hizo un video para dramatizar el baile

4.- El tradicional baile en Australia

El primero fue sorpresivo y espectacular en su primera gira real el 28 de marzo de 1983, ella vestía de azul cielo de chiffon de Bruce Oldfield en una gala de beneficencia para la Fundación de South Wales en Sidney. Fue en el salón Wentworth en el hotel Sheraton y sorprendieron a todos los presentes al ponerse a bailar una canción local que tocaba la orquesta. Volvieron a hacerlo en octubre de 1985 en otra gira real a Australia, esta vez en el Southern Cross Hotel en Melbourne, Australia y la canción fue “Isn’t she lovely” de Stevie Wonder. La tercera y última vez que realizaron este baile (ya con menos sonrisas) fue en el hotel Hyatt de Melbourde, en 1988; la melodía fue “In the Mood” de Benny Goodman.

5.- Luego bailó con John Travolta…

Pero eso ya no lo vimos en esta temporada de The Crown (¿lo veremos en la anunciada quinta temporada? Aquello sucedió en La Casa Blanca en una gala que organizaron el 9 de noviembre de 1985 Ronald Reagan y su esposa Nancy con varias celebridades para homenajear a Diana.

Ella fue quien solicitó que Travolta fuera porque era su fan y Travolta fue quien le pidió que bailaran, “la cara que puso fue maravillosa”, dijo el actor a Entetainment Tonight. Recordemos que en 1978 se hizo mundialmente famoso con Saturday Night Fever y con Grease.

El vestido azul oscuro de tercipelo, strapless, fue obra del diseñador inglés Victor Edelstein y pasó a la historia como El Vestido Travolta. Diana lo subastó en 1997 y ha sido “resubastado” desde entonces, hasta que llegó a manos de la reina Isabel a través de Historic Royal Palaces, por 325 mil dólares aproximadamente.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico