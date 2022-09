El conmovedor mensaje de William en honor a su abuela Isabel II

“Estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y estuvo a mi lado en los días más tristes de mi vida”, expresó el nieto de la reina Isabel II, ahora llamado príncipe de Gales.

Tras la proclamación del rey Carlos III, su hijo, el príncipe William envió un comunicado en el que habla de manera personal sobre su abuela, la fallecida reina Isabel II.

El ahora nombrado príncipe de Gales, emitió un comunicado oficial dedicado a la memoria de su abuela, quien murió tras 70 años de reinado y heredó el trono a su hijo Carlos III.

En una carta abierta que compartió en redes sociales, el también duque de Cambridge y Cornualles expresó su sentir tras la muerte de la reina y se refirió a ella como “grannie”, que quiere decir abuelita.

“El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, con los reinos y la Commonwealth fue absoluto. Mucho se hablará en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico”.

“Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He contado con el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la reina. Mi esposa ha tenido también veinte años de guía y apoyo. Mis tres hijos han pasado vacaciones con ella y han creado recuerdos que durarán toda la vida”, expresó.

“Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y también estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin Grannie (abuelita) se sienta realmente”, finalizó William.

