El peculiar apodo que le pusieron a Meghan Markle y pocos lo saben

En la familia de la duquesa de Sussex la conocen por este apodo que su madre le puso desde pequeña.

La mamá de Meghan Markle le puso un apodo a la esposa del príncipe Harry, quien tiene una gran relación con la mujer que le dio la vida. Meghan ha recibido distintos apodos, pero ninguno como el de su mamá, quien la sigue llamando con este lindo apodo que le puso cuando era una niña.

A pesar de que han pasado los años y Meghan ya creció, la señora Doria Ragland sigue llamado a su hija con este tierno apodo. Durante el más reciente episodio de su podcast “Archetypes”, Meghan reveló algunos detalles de su vida personal, entre ellos confesó que su mamá la llama “flor”.

“Mi mamá aún me llama flor”, dijo la duquesa a su invitada Michaela J. Rodríguez, quien le dijo, ¿pero a poco no te encanta? y Meghan respondió, “Claro, seré una flor de 41 años, eso esta bien”.

EL EXTRAÑO APODO CON EL QUE CARLOS III LLAMA A MEGHAN MARKLE

Salió a la luz el curioso apodo con el que el rey Carlos III llama a Meghan Markle, la esposa de su hijo, el príncipe Harry. La experta en realeza y periodista Katie Nicholls escribió un libro llamado The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown (la nueva realeza: el legado de la reina Isabel y el futuro de la corona).

En el libro antes mencionado, la autora comparte los datos más curiosos sobre el actual monarca, uno de ellos es el apodo con el que llama a su nuera Meghan Markle, a quien bautizó con el nombre de Tungsteno.

“Al parecer, Carlos apodó a Meghan Markle, su nuera, ‘Tungsteno’ por su dureza y resistencia”, escribió Nicholls en el libro.

Cuando Meghan se unió a la familia real británica, Carlos tenía claro que ella sería capaz de manejar cualquier cosa, según el libro, por esta razón le puso un apodo que se refiere a la resistencia que posee de la duquesa de Sussex.

Aunque en el diccionario tiene un extraño significado, “Tungsten”, se refiere al raro elemento químico conocido por ser fuerte y duradero, y como una de las “cosas más duras”, de la naturaleza, según Live Science.

Nicholl señaló que el hijo de la reina Isabel II, hizo la observación antes de que Meghan se casara con el príncipe Harry.

