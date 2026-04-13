Revista
Síguenos en:
Realeza

El príncipe Harry es demandado por difamación

El hijo de la princesa Diana vuelve a acaparar la atención debido a una polémica con Sentebale, fundada en 2006 para ayudar a jóvenes africanos

Abril 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
harry

El príncipe Harry, suma una nueva controversia legal luego de que la organización benéfica Sentebale, que él mismo cofundó hace unos años, interpuso una demanda por difamación en su contra ante el Tribunal Superior de Londres. La acción legal también incluye a su cercano colaborador y exfideicomisario Mark Dyer, según confirmaron registros judiciales y medios internacionales.

La demanda sostiene que ambos habrían impulsado una “campaña mediática adversa” desde marzo del año pasado, la cual habría perjudicado gravemente la reputación, operaciones y liderazgo de la organización. De acuerdo con la propia fundación, estas acciones incluso derivaron en episodios de acoso digital contra su equipo directivo y afectaron su funcionamiento interno.

El conflicto tiene su origen en una disputa interna dentro de Sentebale, particularmente con su presidenta, la doctora Sophie Chandauka, que derivó en la renuncia de Harry y otros miembros en 2025. La crisis generó una investigación por parte de la Comisión de Caridad del Reino Unido, la cual no encontró pruebas de acoso sistémico, pero sí criticó la gestión y el gestión, y el manejo público del conflicto por parte de todos los involucrados.

En respuesta, un portavoz del príncipe ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como “ofensivas y perjudiciales”, y cuestionando el uso de recursos -aunque la organización asegura que el litigio se financia con fondos externos- para emprender acciones legales contra quienes anteriormente apoyaron su labor.

Príncipe Harry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Juan Carlos I exilio
Realeza
El rey emérito de España, Juan Carlos I, recibirá un premio en Francia
Abril 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
principes-de-gales.jpeg
Realeza
Los príncipes de Gales reaparecen en familia en el Domingo de Pascua
Abril 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Carlos III y David Beckham se reúnen en Highgrove para impulsar un proyecto de jardinería con impacto social
Realeza
Carlos III y David Beckham se reúnen en Highgrove para impulsar un proyecto de jardinería con impacto social
Abril 04, 2026
 · 
Tania Franco
duque de Edimburgo
Realeza
Revelan enfermedad que el príncipe Felipe ocultó hasta morir
Marzo 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
https://www.caras.com.mx/realeza/cuando-cumple-anos-alberto-de-monaco-que-escandalos-ha-tenido-alberto-de-monaco/
Realeza
La bisabuela del príncipe Alberto de Mónaco era mexicana
Mayo 13, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Alessandra de Osma y Christian de Hannover: la boda de ensueño
Realeza
Alessandra de Osma y Christian de Hannover: la boda de ensueño
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
princesa-diana-desayuno-favorito.jpg
Realeza
Ellos fueron los amantes de la Princesa Diana
Noviembre 16, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Grace Kelly
Realeza
La difícil infancia de Grace Kelly
Noviembre 12, 2019
 · 
Alejandra Morón