El príncipe Harry es demandado por difamación

El príncipe Harry, suma una nueva controversia legal luego de que la organización benéfica Sentebale, que él mismo cofundó hace unos años, interpuso una demanda por difamación en su contra ante el Tribunal Superior de Londres. La acción legal también incluye a su cercano colaborador y exfideicomisario Mark Dyer, según confirmaron registros judiciales y medios internacionales.

La demanda sostiene que ambos habrían impulsado una “campaña mediática adversa” desde marzo del año pasado, la cual habría perjudicado gravemente la reputación, operaciones y liderazgo de la organización. De acuerdo con la propia fundación, estas acciones incluso derivaron en episodios de acoso digital contra su equipo directivo y afectaron su funcionamiento interno.

El conflicto tiene su origen en una disputa interna dentro de Sentebale, particularmente con su presidenta, la doctora Sophie Chandauka, que derivó en la renuncia de Harry y otros miembros en 2025. La crisis generó una investigación por parte de la Comisión de Caridad del Reino Unido, la cual no encontró pruebas de acoso sistémico, pero sí criticó la gestión y el gestión, y el manejo público del conflicto por parte de todos los involucrados.

En respuesta, un portavoz del príncipe ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como “ofensivas y perjudiciales”, y cuestionando el uso de recursos -aunque la organización asegura que el litigio se financia con fondos externos- para emprender acciones legales contra quienes anteriormente apoyaron su labor.