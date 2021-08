El príncipe Harry pide a los veteranos de Afganistán apoyarse en todo momento

El príncipe Harry se muestra consternado por la situación del pueblo afgano; después de 20 años, los talibanes regresaron al poder.

El duque de Sussex, como integrante del ejército británico, participó en las incursiones que realizó la Alianza del Norte, conformada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

A través de la fundación Invictus Game, el nieto de la reina Isabel II emitió un comunicado en el que pedió a los veteranos de guerra de Afganistán tendrían que apoyarse entre sí.

Después de haber vivido algo así y experimentar las secuelas tan traumáticas de la guerra, es lo mínimo que deberían hacer, explicó. Más ahora, que los talibanes han recuperado el poder.

En el comunicado también estaban las firmas de Lord Allen of Kensington y Dominic Reid.

Harry fue el primer miembro de la realeza en regresar a la guerra, después de 40 años. Antes estuvo su tío, Andres de York.

El hijo de Diana de Gales fue enviado a Afganistán como piloto artillero de helicópteros de combate. En 2013 se incorporó a la base del campo Bastion y trabajó en el escuadrón 100-662 del tercer Regimiento de Aviación del Ejército.

En 2017, la CIA reveló que el hermano del duque de Cambridge estuvo en la mira del grupo terrorista Al Qaeda, cuando se encontraba en uno de los escuadrones británicos.

Por otro lado, Harry y su esposa Meghan Markle hicieron una declaración para Archewell. En este se refirieron a las problemáticas que actualmente el mundo atraviesa.

Lo anterior concluyó en que el mundo está terriblemente frágil y que la única manera de seguir adelante es: juntos.

La fundación fue creada por el príncipe Harry en donde veteranos de guerra enfermos o heridos participan en deportes como basquetbol en silla de ruedas, voleibol o remo.

Los Invictus Games fueron inspirados en los Warrior Games de Estados Unidos.

