La reina Sofía: una dama ante la adversidad

Luego de las explosivas declaraciones de Corinna Larsen, la reina emérita Sofía reapareció serena, sonriente y entre vítores de “Viva la Reina”.

En pleno huracán “Corinna” por las declaraciones que la examiga entrañable del Rey Juan Carlos ha concedido a Ok Diario asegurando que la Reina Sofía nunca fue una contrincante para ella porque cuando intimó con el monarca éste le dijo que su matrimonio no era más que un paripé y en realidad llevaban separados treinta años, la Reina emérita ha reaparecido.

No te pierdas: Así es Chyknell Hall, el palacete de Corinna Larsen en Inglaterra

Y lo ha hecho serena, sonriente y entre vítores de “Viva la Reina”, durante una visita al Banco de Alimentos de Ciudad Real. Doña Sofía, ajena a la explosiva entrevista en la que Corinna Larsen da todo tipo de detalles de su relación con el Rey Juan Carlos, ha mantenido su agenda y ha visitado por tercera vez la Comunidad de Castilla-La Mancha en poco más de una semana.

Después de haber apoyado con su presencia la labor de Banco de Alimentos en Toledo y en Albacete, la madre del Rey Felipe VI se ha desplazado hoy hasta Ciudad Real para comprobar, de primera mano, la labor de esta ONG en la provincia manchega. Sonriente y aparentemente muy tranquila, Doña Sofía ha sido recibida entre aplausos y vítores de apoyo, que ha correspondido acercándose al público que la esperaba emocionado y charlando con ellos.

A buen seguro los gritos de “Viva la Reina” a su llegada han conseguido emocionar a la Reina emérita, que pese a no perder la sonrisa en ningún momento – lo que evidencia que es toda una profesional – no estará pasando por uno de sus mejores momentos después de las declaraciones de Corinna Larsen que, buscando atacar a Don Juan Carlos, no dejan a Doña Sofía en muy buen lugar, cuestionando su matrimonio con el monarca.

Por Europa Press @CARASmexico

Te puede interesar: El cumpleaños privado de la reina Sofía por sus 81 años