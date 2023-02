Un evento del calibre de la coronación del próximo monarca merece artistas de esa talla. Sin embargo, no todos podrán darse cita para dar show en este especial acontecimiento para Carlos III, pues cada uno tiene una agenda particular. Sin embargo, se supo que dos grandes cantantes dieron la negativa definitiva para aparecerse: Adele y Ed Sheeran.

Por qué Adele y Ed Sheeran no aceptaron cantar en la coronación de Carlos III

Daily Mail confirmó que tanto Adele como Ed Sheeran no aceptaron cantar en la coronación de Carlos III el próximo 6 de mayo. Mencionan que el intérprete de Shape of you tendrá una presentación en Texas ese día y no podrá llegar a tiempo a Londres para figurar en la coronación. Sin embargo, Adele estaría completando sus fechas de la residencia en Las Vegas, y se desconoce la razón concreta por la que declinó la invitación.

El tabloide añade una cita del director musical de la Royal Opera House, Sir Antonio Pappano, quien dijo que “su majestad eligió el programa musical más hermoso y variado que hemos visto, mismo que relucirá en esplendor para esta especial ocasión.

En referencia a la declaración del director, ya se sabe que en la coronación del rey Carlos III sonarán desde Harry Styles hasta Coldplay, así como The Beatles, The Pet Shop Boys, Spice Girls y Tom Jones.

El gran ausente, como recalra El País, es Elton John, viejo conocido de la reina Isabel II y la princesa Diana —de hecho esta es la razón por la que dicen que Elton John es el mejor amigo de los royals. También han señalado que a pesar de que esta playlist pretende ‘representar a toda la Commonwealth’, faltan muchas nacionalidades que bien podrían figurar.

De acuerdo con Euronews “hay 54 países en la Commonwealth y los únicos tres que representan cierta diversidad geográfica son el grupo alemán-caribeño Boney M., Michael Bublé de Canadá y Grace Jones de Jamaica”, haciendo referencia a que a esta —controvertida— playlist le hace falta más diversidad y hasta voces femeninas.