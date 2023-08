Qué hacían juntas Kate Middleton y Rose Hanhury, supuesta amante del príncipe William

Kate Middleton y Rose Hanbury fueron la noticia más sonada de inicio de año después de que se rescatara la noticia que acusaran al príncipe William de tener un romance con la marquesa y modelo. La realeza no está exenta de escándalos y mucho menos de infidelidades, pues no es la primera vez que surge una noticia sobre el tema. Recordemos que el escándalo tomó más fuerza cuando se ventiló que la entonces duquesa de Cambridge terminó su amistad con Hanbury y su esposo el aristócrata David Rocksavage. Ahora, en agosto 2023, salió a la luz que ambas se reunieron, derribando así cualquier aspecto de rivalidad.

¿Qué hacían juntas Kate Middleton y Rose Hanbury?

La princesa de Gales viajó a Norfolk por motivo de un festival de música, y medios británicos señalan que en esa comunidad Rose Hanbury y su esposo tienen varias propiedades. En una de las fincas se habría visto a Kate Middleton, pero sin una razón aparente —más que para otorgar una visita rápida, presuntamente.

“Kate estaba nerviosa ante la idea [de ir], pero después de mucha discusión con sus oficiales de seguridad, se fue muy protegida. William no estaba”, dijo una fuente a Daily Mail. El tabloide explica que no se saben las razones de la ausencia de William.

Se dice, que la princesa de Gales llegó a un acuerdo con la familia real británica para no salir perjudicada tanto ella como sus hijos con estos rumores de la infidelidad, pues cuando el príncipe de Gales se convierta en rey, ella deberá estar a su lado como reina , y además pidió que sus hijos queden lejos de los problemas que enfrentan como pareja para no ser lastimados emocionalmente; aunque sabemos que esto siempre sale a la luz, y mientras más pase el tiempo y crezcan, sus hijos notarán la incomodidad que esta situación posblente traiga a sus vidas. El sol no se puede tapar con un dedo, pero por ellos está dispuesta a aceptar esta infidelidad, y las que vengan, pues si se cumplen estas condiciones Kate permitirá relaciones extramaritales en su matrimonio.

Recordemos que Sarah Rose Cholmondeley, marquesa de Cholmondeley, es una socialité inglesa de 39 años, quien estaba casada con David Rocksavage, VII marqués de Cholmondeley, el cual es 23 años mayor que ella, y cuyo matrimonio fue polémico desde el principio, pues se casó dos días después de anunciar su compromiso, y ese mismo año dio a luz a los gemelos Alexander y Oliver. 7 años después, dio a luz a Lady Iris Marina, la tercera hija de su matrimonio.

Conoció a la princesa de Gales en la organización de apoyo a niños y jóvenes “East Anglia ‘s Children’ s Hospices”, donde prácticamente se convirtió en una de sus mejores amigas.