Sarah Ferguson habla sobre su preocupante diagnóstico

La exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson dio a conocer que enfrenta un nuevo problema de salud con el cáncer, tras extirparle varios lunares de su cuerpo, los médicos descubrieron que uno de ellos era un melanoma maligno, el tipo más grave de cáncer de piel.

“Su dermatólogo pidió que le quitaran y analizaran varios lunares al mismo tiempo que la paciente se sometía a una cirugía reconstructiva después de su mastectomia, y uno de ellos era identificado como canceroso”, explicó su portavoz en un comunicado.

Sarah está siendo atendida en el Royal Marsden Hospital de Londres, donde la duquesa de York se encuentra con buena actitud pese a la dura noticia recibida.

“Se le están realizando más pruebas para garantizar que esto se ha detectado en las primeras etapas. Ella quiere trasladar su agradecimiento a todo el equipo médico que le apoya en los últimos tiempos, sobre todo desde que el pasado verano tuviera que luchar también contra un cáncer de mama”, agrega el comunicado sobre la excuñada del rey Carlos III.

Ahora, Sarah Ferguson tomó sus redes sociales para confirmar la noticia de su salud y hablar de su preocupante diagnóstico. “Me he tomado algún tiempo para mí porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel y el segundo en menos de un año después de que me diagnostcaran cáncer de pecho el pasado verano y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva”.

La madre de las princesas Eugenia y Beatriz dijo que gracias a la vigilancia de su salud, los dertatólogos le pudieron detectar a tiempo el melanoma. “Como es natural, otro diagnóstico de cáncer ha sido un chosk, pero estoy de buen humor y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”. “Estoy descansando en mi casa con mi familia, sintiéndome bendecida por contar con su amor y apoyo"-