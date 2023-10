Robert De Niro revela cómo es ser papá a los 80 años

Robert De Niro recibió a su séptima hija, Gia Virginia, junto a Tiffany Chen, el 6 de abril de este año. Luego, el 17 de agosto, cumplió 80 años. El actor considera que la edad le da otra perspectiva sobre la paternidad y también sobre aprovechar el tiempo que le queda.

“Por supuesto que pienso en la muerte, a mi edad... No me va a detener, pero pienso en ello. Soy consciente de ello. Se piensa más en el tiempo. Cada verano, cada nueva temporada, cada cosa, dices: ‘Bueno, voy a aprovechar estos meses de verano para estar con mis hijos, con mi familia’. No puedo esperar hasta la próxima, no sé qué va a pasar”, revela en entrevista con The Guardian.

Sobre su papel en las tareas de cuidado de la bebé, revela que es su novia quien hace las labores más pesadas. “Tener hijos no se vuelve más fácil con el paso del tiempo. Es lo que es. No pasa nada. Yo no hago el trabajo duro. Estoy ahí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo duro y tenemos ayuda, que es muy importante”, confiesa el actor de El padrino.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más está disfrutando en su nueva paternidad, De Niro no puede decidir. “Todo. Con un bebé es diferente que con mi hija de 11 años. Con mis hijos adultos. Mis nietos. Todo es diferente” y agrega: “Bueno, a los hijos adultos no les hablo como le hablo a mi bebé".

¿Quiénes son los hijos de Robert De Niro?

Drena y Raphael, son los hijos mayores de Robert De Niro, fruto de su matrimonio con Diahnne Abbott; Luego, el actor tuvo una relación con la modelo Toikie Smith, con quien tuvo a los gemelos Julian Henry y Aaron Kendric; De su segundo matrimonio, con la actriz Grace Hightower, nacieron Elliot y Hellen Grace, quien actualmente tiene 11 años; y, por último, este año nació Gia Virginia, fruto de su relación con Tiffany Chen.