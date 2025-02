Estos son los errores que pasaron casi desapercibidos en ‘Día Cero’, la exitosa serie de Netflix

“Día Cero” sigue cautivando a los espectadores, y es que a solo unos días de su estreno la serie se ha convertido en una de las más populares de Netflix gracias a su frenético ritmo y su trama intrigante. Sin embargo, no todo es perfección ya que la producción esconde algunos errores que, aunque son sutiles, no dejan de ser significativos y no han pasado desapercibidos para los espectadores más audaces.

¿Qué errores tiene la serie “Día Cero”?

La producción del gigante de streaming tiene dos detalles que son mínimos pero que han acaparado la atención de los fans.

Uno de estos es en una de las escenas iniciales, el personaje interpretado por Robert De Niro aparece corriendo solo en un bosque. Este momento, aunque visualmente impactante, rompe con las normas básicas de seguridad del Servicio Secreto.

Bajo ningún concepto un expresidente tendría permitido realizar una actividad al aire libre sin la supervisión y protección adecuada. Este desliz, aunque menor, refleja una falta de atención al detalle por parte de los productores.

Otro error notable ocurre cuando De Niro es visto leyendo el Informe Diario Presidencial (PDB, por sus siglas en inglés) en su casa durante varios días. Este documento, altamente clasificado, nunca sería entregado en una ubicación no segura, especialmente a un exmandatario. La entrega y el acceso a este tipo de información están estrictamente regulados, algo que la serie pasa por alto de manera evidente.

Si bien, estas observaciones no afectan directamente a la trama principal, sí demuestran la importancia de investigar los protocolos a profundidad, algo que le puede agregar realismo extra a cualquier producción.

¿"Día Cero” tendrá segunda temporada?

“Día Cero” se estrenó el pasado 20 de febrero y los fans quedaron impactados con su historia. Si bien, la miniserie de seis capítulos, donde se busca la verdad ante un devastador ciberataque, tuvo un final cerrado, los espectadores no pierden la esperanza de que haya una segunda temporada.

Hasta el momento, Netflix no ha renovado la producción para una segunda entrega. Por lo general, la empresa de entretenimiento analiza las reproducciones y tasas de abandono y evalúa si renueva o cancela una serie.

Cabe recordar que “Día Cero” fue promocionada como una miniserie, por lo que hay pocas probabilidades de que se haga una segunda temporada.