Conoce el protector solar diseñado especialmente para los niños, efectivo, práctico y fácil de aplicar

En un mundo donde el bienestar se ha convertido en el mayor lujo, el cuidado de la piel evoluciona constantemente para ofrecer soluciones que no solo embellecen, sino que también protegen a nuestros seres más queridos. ISDIN, el prestigioso laboratorio español líder en dermatología con más de 45 años de experiencia, ha conquistado el mercado mexicano con su enfoque científico y su inigualable calidad. Ahora, la marca nos invita a conocer su más reciente innovación, pensada para la piel más delicada de todas: la de los niños.

En un evento exclusivo en la elegante Casa ISDIN ARTZ, bajo el lema “ISDIN Sun Care Pediatrics”, la marca presentó una solución que promete transformar la rutina de protección solar de los más pequeños. Invitadas especiales y figuras clave se reunieron para un desayuno íntimo, donde la Dra. Yuvisela Méndez, compartió valiosa información sobre la importancia de la protección solar desde la infancia. El ambiente, cercano y educativo, reflejó el compromiso de ISDIN por ser un aliado de confianza para padres y madres.

Con una autoridad y calidez impecables, la Dra. Yuvisela Méndez tomó la palabra para profundizar en la importancia crucial del cuidado de la piel en bebés y niños. Durante su plática, resaltó que la piel de los más pequeños es especialmente vulnerable y que una protección adecuada desde los primeros meses de vida es una inversión invaluable para su salud a largo plazo. Su mensaje reforzó la necesidad de usar productos específicos que sean no solo eficaces, sino también seguros y fáciles de aplicar.

Invisible Stick Pediatrics: Máxima protección y practicidad en una sola barra

La estrella del evento fue el lanzamiento del Invisible Stick Pediatrics, un innovador protector solar en formato de barra hands-free que fusiona alta tecnología con una comodidad inigualable. Diseñado para simplificar la vida de los padres, este producto es ideal para re aplicar en cualquier momento, sin complicaciones.

Entre sus atributos más destacados, el Invisible Stick Pediatrics ofrece:

Protección Full Spectrum: Cuenta con un FPS 50+ UVB/UVA PA++++ y HE-VL que protege la piel del sol y la luz visible, asegurando una defensa completa y eficaz.

Fórmula del Más Alto Nivel: Su composición es ideal para la piel atópica y sensible de los niños, ya que integra Manteca de Karité, Aceite de Argán y un innovador ingrediente que favorece la producción de lípidos epidérmicos, fortaleciendo la barrera cutánea.

Máxima Resistencia: Es muy resistente al agua y al sudor, perfecto para que los más pequeños disfruten de sus juegos al aire libre, la playa o la piscina, con la tranquilidad de estar protegidos.

Con este lanzamiento, ISDIN reafirma su liderazgo en el mercado de la dermatología, demostrando una vez más que el lujo reside en la innovación con propósito. Al ofrecer lo mejor para la piel de los niños, la marca se posiciona como el gran aliado de las familias que buscan un cuidado superior y de confianza para todos sus miembros.