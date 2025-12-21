Día Mundial de la Diabetes: un llamado urgente a tomar conciencia y acción

Nuestro país vive una epidemia de diabetes que afecta a más de 14 millones de personas. Esta condición, que puede desencadenar complicaciones graves e irreversibles, representa una carga profunda para los pacientes, sus familias y el sistema de salud. Aún así, la conciencia entre la sociedad respecto a la diabetes sigue siendo baja. Incluso en los círculos con mayor acceso a servicios médicos, información y bienestar, su prevención continúa siendo un reto.

“En general, desafortunadamente en México tenemos un nivel de conciencia bajo sobre la enfermedad. Con campañas como ‘La Diabetes es Noticia’ queremos atender esta necesidad y cambiar la conversación”, explica Juan Pablo Ramírez, Director del Área Médica de Diabetes de Lilly México.

Además, la mayoría de las personas diagnosticadas se encuentran fuera de sus metas de control, lo que incrementa el riesgo de complicaciones severas, como daño renal, pérdida de visión y enfermedades cardiovasculares.

Aunque suele asociarse a poblaciones con menos acceso a servicios de salud, la diabetes no distingue nivel socioeconómico.

“Los hábitos culturales nos impactan a todos, sin importar los estratos sociales ni la región del país. Puede ser que en algunas condiciones el impacto sea más severo, pero nos afecta a todos. Tenemos que atenderla de manera transversal en todo México”, subraya Ramírez.

Incluso quienes llevan una vida activa, viajan con frecuencia, disfrutan de experiencias gastronómicas únicas y manejan agendas demandantes pueden estar en riesgo. El exceso, el estrés crónico, el sedentarismo, el alcohol social y la falta de tiempo para el autocuidado son factores de riesgo presentes en todos los entornos, incluidos los de mayor privilegio.

La prevención también es un lujo

Hoy, el verdadero símbolo del lujo es tener salud. Agendar chequeos médicos, dedicar tiempo al ejercicio, priorizar el sueño, optar por una alimentación balanceada y aprovechar el acceso a herramientas diagnósticas y tratamientos innovadores son decisiones que construyen el bienestar.

Hablar de salud, y actuar en consecuencia, es una forma de autocuidado, amor propio y visión a futuro. Porque aunque la diabetes es una condición crónica, una detección oportuna y un manejo adecuado pueden cambiar por completo la historia de una persona. Y aunque la tecnología médica avanza, la prevención sigue siendo nuestra herramienta más poderosa.

Cuidarnos es una responsabilidad individual, pero también un compromiso familiar, comunitario y social. El bienestar colectivo comienza con decisiones personales informadas.

Getty Images

Checklist para la prevención y el autocuidado

La salud es, y siempre será, nuestra mejor inversión. Por eso, hoy es el momento ideal para tomar conciencia y actuar. Cada acción cuenta:

Agendar un chequeo médico anual y pruebas de glucosa

Llevar una alimentación balanceada, sin extremos y con conciencia

Realizar actividad física de manera regular

Mantener un peso saludable

Gestionar el estrés y buscar un descanso reparador

Tener conversaciones abiertas sobre salud en casa

Consultar a especialistas ante cualquier duda

Este Día Mundial de la Diabetes, hay que tener en mente que el bienestar, ese que nos permite seguir disfrutando de la buena vida, empieza con una decisión diaria: cuidarnos hoy para vivir plenamente mañana.

Tomemos acción, informémonos, adoptemos hábitos saludables y recordemos que la salud es, siempre, la inversión más valiosa y duradera que podemos hacer.