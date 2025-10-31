5 catedrales europeas que te harán sentir dentro del castillo de Drácula

Viajar por Europa es adentrarse en siglos de historia, arte y misterio. Pero hay lugares donde la arquitectura parece susurrar leyendas antiguas y la piedra respira un aire oscuro y majestuoso. Hablamos de esas catedrales góticas que parecen salidas del castillo de Drácula, donde los vitrales, las gárgolas y las torres infinitas despiertan la imaginación.

1. Catedral de Notre-Dame – París, Francia

Con sus torres imponentes, gárgolas y vitrales medievales, Notre-Dame sigue siendo el ícono gótico por excelencia. Aunque sufrió daños en el incendio de 2019, su aura misteriosa permanece intacta. Al atardecer, sus sombras proyectan una atmósfera que parece salida de una novela de vampiros.

İlhan Eroglu/Getty Images/500px Prime

2. Catedral de San Vito – Praga, República Checa

Ubicada dentro del Castillo de Praga, esta catedral es una de las más impresionantes de Europa del Este. Su fachada oscura, sus vidrieras de colores intensos y sus pináculos puntiagudos crean un escenario digno de Drácula. De hecho, su silueta gótica domina la ciudad como un guardián eterno.

Konstantin Voronov/Getty Images

3. Catedral de Colonia – Alemania

Esta obra maestra del gótico tardío es tan majestuosa como inquietante. Con más de 150 metros de altura y dos torres que parecen tocar el cielo, la Catedral de Colonia tiene una presencia hipnótica. Al caer la noche, su iluminación tenue la convierte en un escenario perfecto para imaginar una historia de vampiros.

Gary Yeowell/Getty Images

4. Catedral de Milán – Italia

El Duomo di Milano es una mezcla de belleza celestial y dramatismo arquitectónico. Sus más de 3,000 estatuas y sus agujas filosas parecen sacadas de una fantasía oscura. Desde la terraza, las vistas de la ciudad contrastan con la sensación gótica del mármol y las sombras que envuelven el templo.

5. Catedral de Barcelona – España

En pleno corazón del Barrio Gótico, la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia combina misticismo, historia y un encanto medieval único. Sus torres esbeltas, su fachada ornamentada y sus claustros silenciosos crean una atmósfera que transporta a otra época. Al caer la noche, iluminada por luces cálidas, parece el escenario perfecto para un encuentro con el mismísimo conde Drácula.

Laurie Chamberlain/Getty Images

Estas catedrales no solo son templos religiosos, sino portales al pasado. Sus muros, vitrales y gárgolas narran siglos de historia y arte, envueltos en una atmósfera tan majestuosa como sombría. Perfectas para quienes buscan un toque de misterio y romanticismo gótico en su próxima escapada europea.