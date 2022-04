Pepe Soho, el artista que venció la adversidad mediante la fotografía

Desde temprana edad, Pepe Soho mostró sensibilidad artística y actualmente es reconocido como uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes de México.

El desgaste físico y emocional, lo llevó a la decisión de aventurarse a la India en busca de la paz que sentía haber perdido. Pepe sufrió un fuerte accidente al caerse de un caballo y aquel suceso marcó el principio de una nueva etapa en su vida, el inicio de una brillante carrera como fotógrafo.

Por este motivo, tiene un inmenso respeto por este noble animal. “El caballo es mi maestro, es el ser que me tiró una vida que a lo mejor no tenía mucho sentido, para luego poderme encontrar por medio de la fotografía, entonces es mi gurú, es lo más importante para mí, por eso los amo y me enloquece fotografiarlos”, reveló a CARAS en entrevista.

Pepe Soho ha viajado con su cámara por gran parte del mundo, fotografiando más de veinte países en cuatro continentes, sin dejar de lado las maravillas naturales de nuestro país. De esta manera, ha concentrado su carrera en recorrer México para mostrar a través de sus imágenes la riqueza de la nación.

“Estuve al borde de la muerte y me quede a hacerle homenaje a la naturaleza pues pase la mayor parte de mi vida sin darle importancia y hoy es donde encuentro a Dios, para mí los templos más bonitos del mundo están en la naturaleza, para mí es religioso estar en esos escenarios, es una conexión divina, siento que estoy adentro de una creación muchísimo más elevada que estar en un cine o en una ciudad”, expresó sobre su conexión con la naturaleza.

Años después, Pepe Soho recibió la medalla de oro en el marco del World Photographic Cup (WPC) 2017 en Yokohama, con su imagen “Believe”; contienda en la que participaron 26 países de 4 distintos continentes, posicionando al WPC como el certamen de fotografía más importante a nivel mundial.

En abril del mismo año, el Museo José Luis Cuevas abrió sus puertas a la obra del fotógrafo mexicano para exhibir la exposición “Believe”, rompiendo record de número de asistencia en el recinto.

Hoy en día, Soho es un referente de la fotografía de naturaleza en México, sus piezas en gran formato han generado un gran impacto en el espectador, dando la sensación de estar presente en alguno de los paisajes capturados.

Dentro de su colección destacan fotografías de caballos, animal al que le tiene profundo respeto por ser el personaje principal que cambió su vida.

Para Soho, la fotografía es una actividad espiritual que requiere paciencia, es la fusión entre clima y tiempo que dará como resultado una fracción única e irrepetible: la imagen perfecta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pepe Soho (Oficial) (@pepe_soho)

El museo de Pepe Soho: Mystika

Años después, Soho decidió abrir su propio museo llamado Mystika, que ofrece una experiencia sensorial única en su tipo, diseñada para trasladar al espectador a un viaje de conexión con la cosmología maya, los santuarios naturales más impactantes de México y el poder espiritual de los caballos: tótems de sanación, sabiduría y evolución.

Asimismo, a través de este lugar y con su arte comparte su historia de vida.

