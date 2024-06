Ben Affleck reveló la verdad detrás de su ‘enojo constante’ cada que es captado con Jennifer Lopez

Desde antes de que trascendieran las primeras versiones de la presunta crisis en la relación de Ben Affleck y Jennifer Lopez, ya se había especulado que la vida matrimonial no les estaba siendo tan sencilla de llevar. La razón radicaría en que a pesar de que ambos se desenvuelven en la misma industria, tienen formas de llevar sus carreras completamente distintas que no siempre son compatibles.

¿Por qué parece que Ben Affleck siempre está enojado?

Uno de los ejemplos más claros en las contrastantes personalidades de “Bennifer” sería el hecho de que Ben suele ser un poco más reservado fuera de los reflectores, mientras que JLo está acostumbrada a tener la atención en todo momento. Por lo que con el paso del tiempo, estas diferencias se harían notar en sus apariciones públicas, en las que más de una vez el artista fue cuestionado por “siempre estar enojado” cuando se presentaba a eventos públicos con su esposa, como la entrega de los Golden Globes que incluso le valieron volverse viral.

Con los rumores de su supuesto distanciamiento y los señalamientos de que es una persona apática ante las cámaras, Ben Affleck se sinceró sobre su vida matrimonial con Jennifer Lopez. Durante una reciente conversación con Bang Premier, el actor reveló que hay algunas cosas que no le fascinan de su dinámica de pareja, pero ha tenido que aprender a hacerles frente.

“Soy un poco tímido, tampoco me gusta que me presten mucha atención. Por eso la gente me ve y es como: ‘oh, ese tipo está enojado’. Sí, bueno, eso pasa cuando alguien tiene su cámara pegada a mi cara”, dijo.

Affleck reveló que la fama de JLo le parece una locura total Getty

La situación que más le incomoda al actor de su matrimonio con JLo

La revelación más sorprendente de Ben fue precisamente en referencia al semblante desanimado con el que se le ha visto en numerosas ocasiones, mismo que de cierta forma sí está relacionado con Jennifer. Esto debido a que considera, posee una fama abrumadora que constantemente los expone a situaciones que no son de su agrado, como el ser perseguidos cuando lo único que quieren es pasar una tarde en familia, sobre todo estando sus hijos presentes.

Asimismo, Affleck rescató una anécdota en la que una mujer “enloqueció" al ver a JLo y alertó a las demás personas para que se acercaran a ella, sin importarle que estuvieran los menores. Es en estas situaciones cuando asegura, necesita poner “cara ruda”, pues esa es una forma de marcar distancia sin tener que ser grosero con los fanáticos de su mujer.