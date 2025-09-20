Suscríbete
Carlos Rivera conmueve con “Recuérdame” en la reapertura de Chanel en Artz

El cantante mexicano transformó la noche de lujo en Artz Pedregal al interpretar el tema icónico de Coco

September 19, 2025 • 
Tania Franco
Carlos Rivera

STARLITE/Redferns

Chanel celebró la reapertura oficial de su boutique en Artz Pedregal con una velada que combinó elegancia, moda y música en vivo. El protagonista inesperado de la noche fue Carlos Rivera, quien convirtió el evento en un momento inolvidable al interpretar “Recuérdame”, tema emblemático de la película Coco de Disney-Pixar.

Con su voz, el cantante llenó el espacio de nostalgia y sentimiento, logrando que la exclusiva audiencia viviera una experiencia íntima y emotiva. También cantó sus clásicas y poderosas baladas como su gran éxito con Yuri: Ya no vives en mí.

La reapertura de Chanel en CDMX fue más allá de la moda; se convirtió en un homenaje a la conexión entre el arte, la música y la identidad cultural. Carlos Rivera, con su elegancia característica, reforzó el magnetismo que solo la Maison francesa sabe inspirar, y su actuación se volvió el corazón de la noche.

Carlos Rivera
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
