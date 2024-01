¿Cómo murió Sinéad O’Connor? Revelan el informe forense tras meses de incertidumbre

La inesperada muerte de Sinéad O’Connor en julio de 2023 dejó al mundo consternado y durante meses se mantuvo en la incertidumbre sobre las causas exactas de su fallecimiento. La cantante irlandesa, de 56 años, había cancelado su gira de conciertos días antes para dedicarse a cuidar su salud, afectada por la reciente pérdida de su hijo de 17 años.

Ahora, a seis meses de su partida, el forense ha revelado finalmente las circunstancias que rodearon la muerte de la icónica artista. Según informes recientes, Sinéad O’Connor murió por causas naturales, así confirmó el forense en una declaración pública.

Shane, el hijo de Sinéad O’Connor Instagram

“Por lo tanto, el forense dejó de implicarse en su muerte”, aseguró una fuente al Daily Mail, poniendo fin a la especulación y aportando claridad a un evento que conmovió a sus fanáticos en todo el mundo.

Tras el anuncio inicial de su fallecimiento, la policía informó que O’Connor fue encontrada inconsciente en su residencia de Londres y fue declarada muerta en el lugar. Aunque su muerte no fue tratada como sospechosa desde el principio, se llevó a cabo una autopsia para determinar las causas exactas del deceso.

El juez forense del Reino Unido, encargado del caso, confirmó la conclusión del informe al afirmar que Sinéad O’Connor “murió por causas naturales”. Esta revelación cierra un capítulo doloroso y esclarece las circunstancias que rodearon la partida de una de las voces más influyentes de la música contemporánea.

¿Quién fue Sinéad O’Connor?

Sinéad O’Connor fue una cantante y compositora irlandesa nacida el 8 de diciembre de 1966 en Glenageary, cerca de Dublín. A lo largo de su carrera, fue reconocida por su voz poderosa, su estilo único y su activismo social. Sinéad se destacó en géneros musicales como el rock, pop y folk.

O’Connor saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su álbum debut “The Lion and the Cobra”, que incluía su exitoso sencillo “Mandinka”. Sin embargo, fue su segundo álbum, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, el que la catapultó a la fama mundial. Este álbum incluía su icónica interpretación de la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince, que se convirtió en un éxito internacional y la consolidó como una de las artistas más influyentes de la época.

Además de su éxito musical, Sinéad O’Connor también se destacó por su postura política y su activismo social. En 1992, generó controversia al rasgar una fotografía del papa Juan Pablo II durante una presentación en el programa Saturday Night Live , como forma de protesta contra los abusos en la Iglesia Católica. Este acto tuvo un impacto significativo en su carrera y la colocó en el centro de la atención mediática.

La noche que Sinéad O’Connor rompió una foto del papa Juan Pablo II YouTube / NBC

A lo largo de su carrera, O’Connor lanzó varios álbumes, explorando diferentes estilos musicales y abordando temas personales y sociales en sus letras. Algunos de sus trabajos notables incluyen “Universal Mother” y “How About I Be Me (and You Be You)?”.