Sinead O’Connor y la condición que le puso a sus hijos en caso de morir inesperadamente

La intérprete de Nothing compares to you, Sinead O’Connor, falleció a los 56 años, según informaron el miércoles 26 de julio. La cantante irlandesa era conocida por sus canciones apasionadas pero también por su apego al escándalo y su temprana denuncia de los abusos sexuales en la Iglesia católica. Le sobreviven tres hijos: Jake Reynolds, Roisin Waters y Yeshua Francis Neil —su tercer hijo, Shane Lunny, se suicidó en 2022 a los 17 años—; y antes de que O’Connor falleciera, reveló que les dijo a sus hijos qué hacer en caso de que ella ya no estuviese en este plano.

Esto le pidió Sinead O’Connor a sus hijos cuando llegara su muerte

En una entrevista del 2021 con People, Sinead confesó que les pidió a sus hijos hacer algo muy específico al momento de su muerte. “Cuando un artista muere, son mucho más valiosos que cuando siguen vivos. Tupac lanzó más álbumes desde que murió que cuando estaba vivo, es algo grotesco lo que las compañías de música hacen”, dijo a la revista, “es por eso que siempre les he instruido a mis hijos, desde que eran muy pequeños, ‘Si su madre muere mañana, antes de llamar al 911, llamen a mi contador y asegúrense de que las discográficas no comiencen a lanzar mis discos y no les digan dónde está el dinero’”. Esta fue la condición que le puso Sinead O’Connor a sus hijos antes de morir.

La cantante irlandesa, que fue encontrada muerta en su casa de Londres el miércoles, estaba terminando un nuevo álbum, preparaba una gira y planeaba llevar su autobiografía a la pantalla, anunciaron el viernes (28) sus representantes. Las causas de la muerte de la artista de 56 años, que había evocado en el pasado pensamientos suicidas, no han sido objeto de ningún comunicado. Se ordenó una autopsia como parte de la investigación.

“Sinead estaba terminando su último álbum, revisaba las fechas para una nueva gira en 2024 y consideraba las oportunidades para hacer una adaptación fílmica de su libro autobiográfico Rememberings publicado en 2021", dijeron sus representantes Kenneth y Carl Papenfus, en el sitio de internet de su agencia, 67 Gestion. “Maravillosos planes estaban en desarrollo en este momento”, dijeron.

La desaparición de Sinead O’Connor, que alcanzó fama mundial en 1990 con la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por el artista estadounidense Prince, suscitó una avalancha de homenajes.